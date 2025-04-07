МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -4 градусов





В Волгоградской области с 8 апреля резко ухудшится погода. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в отдельных районах региона ожидаются заморозки до -4 градусов.

Резкое похолодание ожидается уже в ночь на 8 апреля.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому обеспечьте их укрытие. При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам, - предупреждают волгоградцев в МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять на ночь растопленные печи и включенные обогреватели без присмотра.