



В Волгограде жители микрорайона Родниковая долина продолжают бить тревогу из-за недостатков транспортного обслуживания. Как сообщает ИА «Высота 102», помимо хронического нарушения работы подвижного состава на маршруте №85, волгоградцы обращают внимание на «мёртвые» зоны на карте бурно развивающегося жилого массива.

- Когда к нам только запускалось автобусное сообщение, ещё не было введено в строй такое количество домов. За минувшие годы микрорайон прилично подрос. С новыми МКД появились новые остановки. В этом плане у нас намного проще. Застройщик заранее предусмотрел и строительство дорог, и обустройство остановочных карманов, даже остановочные павильоны давно стоят, дожидаясь своего часа, а транспорт почему-то до сих сюда не запустят, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

С центральной и северной частью Волгограда Родниковую долину связывают маршруты №85 и 23а. Однако они давно охватывают лишь периферию микрорайона.

- Дома давно сданы в эксплуатацию. Почему люди должны ходить в такую даль через застраиваемые участки к остановке «ул. Плиева» - задаётся вопросом волгоградка.





По словам женщины, властям ничего не мешает продлить маршруты как до остановки «Родниковая долина» в конце ул. Химина, так и на несколько остановок вглубь микрорайона до пересечения ул. Плиева и ул. Ижаева. Вся инфраструктура здесь уже приготовлена.

На жалобы горожан в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда уточнили, что уже изыскивают соответствующие возможности.

- Данный вопрос прорабатывается. Планируется проведение натурального замера пассажиропотока для последующего определения потребности подвижного состава, - отметили в мэрии.

Напомним, транспортное обслуживание Родниковой долины многократно вызывало нарекания местных жителей. Осенью 2024 года очевидцы засняли огромные очереди, образующиеся по утрам на конечных остановках. Тогда происходящее власти объяснили изнеженностью горожан, которые ищут лучших условий для поездки. Позже выяснилось, что муниципальный перевозчик МУП «Метроэлектротранс» всё же действительно не всегда придерживается графика. В январе и марте 2025 года волгоградцы пожаловались на отсутствие многих вечерних рейсов.

Фото из архива ИА «Высота 102»