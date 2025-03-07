Общество 07.03.2025 11:12
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07.03.2025 11:12
Жители Волгограда возмущены срывом расписания автобуса №85, курсирующего от Жилгородка до Родниковой долины. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, которые пользуются данным маршрутом, на протяжении уже полугода не было выполнено ни одного вечернего рейса автобуса, который должен был отправляться от конечной в Дзержинском районе в 21-40 ч. Также, по их словам, с января 2025 года нет автобусов, которые должны уходить в 22-55 ч. от этой остановки.
- Интервал движения составляет в это время больше часа. Люди, которые возвращаются с работы домой в Родниковую долину, вынуждены тратить деньги на такси. Но такие траты бьют по карману многих. Сколько так будет продолжаться? Причем заключаются новые и новые муниципальные контракты на этот маршрут и там всегда фигурируют эти вечерние рейсы, но их просто нет! Зачем тогда эта фикция? – негодуют волгоградцы.
Горожане пожаловались на отмену вечерних рейсов популярного маршрута в МУП «Метроэлектротранс», где людям ответили, что причиной отсутствия автобусов в вечерние часы на маршруте являются «технические неисправности, ДТП, отсутствие водителей, а также прочие причины». Например, 25 января большой интервал в вечерних рейсах людям объяснили «недовыпуском и сходом автобусов с маршрута по причине отсутствия и болезни водителей».
- Диспетчерский состав предприятия проинструктирован принимать исчерпывающие меры организационного характера для равномерности интервалов движения на автобусных маршрутах, но, к сожалению, организовать замену не представлялось возможным, так как не было водителей в резерве, - объяснились в автотранспортном предприятии.
Действительно, как следует из акта выполненных работ за январь 2025 года в рамках заключенного контракта с МУП «Метроэлектротранс», за первый месяц этого года лишь один день, 2 января, автобусы вышли на линию в полном составе и без пропусков рейсов. Однако в некоторые дни план по количеству рейсов выполнялся лишь на 71%! В целом ежедневно не исполнялись от 15 до 40 рейсов.
В администрации Волгограда, куда информагентство обратилось с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, признали проблему.
- За последний месяц транспортное предприятие, обслуживающее автобусный маршрут №85, выполнило абсолютное большинство рейсов, за исключением части рейсов в 21.40 и 22.55. При этом последующие за ними выходы на маршрут в 22.15 и 23.35 были выполнены в полном объеме. Невыполнение рейсов связано с объективными причинами – нехваткой водителей. В настоящее время предприятие активно решает данный вопрос, набирая новых сотрудников, в том числе проводя обучение водителей на категорию «D» за счет компании. Заработная плата водителей в зависимости от выбранного графика работы составляет от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. В целях улучшения бытовых условий сотрудников в ближайших планах МУП «МЭТ» проведение ремонта в автобусном подразделении. Подробную информацию по трудоустройству волгоградцы могут узнать по телефону: 8 937 532 72 80, - заявили в мэрии.
Фото V102.RU (архив)
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