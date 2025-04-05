В аэропорту Волгограда птицы задержали рейс в Санкт-Петербург





В аэропорту Волгограда произошла задержка рейса из-за птиц на взлетной полосе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident, экипажу судна пришлось запросить сотрудников аэропорта очистить взлетно-посадочную полосу.

- В 12.59 после разрешения на взлет с взлетно-посадочной полосы 23 экипаж запросил освобождение ВПП на РД Браво из-за наличия птиц. ВПП осмотрена, птиц и посторонних предметов не обнаружено, - передали авторы канала.

Воздушное судно повторно заняло полосу и произвело взлет уже в 13:14.