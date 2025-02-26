Мнение

Юрист Григорьев: музыкальный террор может привести к уголовному делу

Мнение 26.02.2025 18:42
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26.02.2025 18:42


В Волгограде местных жителей, проживающих в девятиэтажном доме на ул. Бульвар им. Энгельса, продолжает изматывать громкой музыкой один из соседей. Как сообщало ИА «Высота 102» днем ранее, с 7 утра и до 10 вечера волгоградцы вынуждены слушать Гимн России, вой собак и песни SHAMANа. До сих пор проблема остается нерешенной и волгоградцы стучат во все возможные инстанции, чтобы наконец начать жить спокойно. Сегодня, 26 февраля, советом, что делать, если сосед превратил жизнь в пытку громкой музыкой и собачьим лаем, поделился волгоградский юрист Виталий Григорьев. По его мнению, музыкальный террор вполне может обернуться уголовным делом. 

– На деле такие случаи – далеко не редкость. Представьте: вы просыпаетесь под звуки оглушающей музыки, которая не смолкает ни на минуту. Днём и ночью вас сопровождает монотонный лай собаки, превращая дом в подобие камеры звуковых пыток. А теперь добавьте к этому осознание, что никто не хочет решать вашу проблему: ни полиция, ни другие надзорные органы. К сожалению, люди, сталкивающиеся с подобным, часто слышат от участкового лишь «проведём профилактическую беседу», которая помогает ненадолго. В худшем случае – дело просто спускают на тормозах, ссылаясь на невозможность установить личность нарушителя или отсутствие состава преступления, – констатирует Витали Григорьев. – Но на самом деле здесь могут быть основания для уголовного преследования по ст. 117 УК РФ «Истязание». Ведь систематическое воздействие шумом, причиняющее психические страдания, умышленное нарушение норм проживания – это не просто «соседские разборки», а реальный вред здоровью.  

Отвечая на вопрос, что делать в таких безвыходных ситуациях, юрист рекомендует начинать со сбора и фиксации фактов. 

– Фиксируйте факты – записывайте аудио, видео, ведите дневник нарушений (дата, время, характер шума). Обращайтесь к другим соседям – их показания могут сыграть решающую роль. Подавайте заявление в полицию – укажите, что речь идёт не просто о шуме, а о намеренном причинении вреда. Не останавливайтесь на отказах. Если полиция бездействует, отправляйте жалобу в прокуратуру. Они могут потребовать объединить заявления нескольких потерпевших и инициировать уголовное преследование, – рекомендует Виталий Григорьев.   

Также, по его словам, не помешает исследовать уровень шума. 

В регионах действуют разные нормативы, но систематические нарушения – это повод для штрафов и административной ответственности. Важно понимать: такие люди действуют не из-за любви к громкой музыке, а зачастую по мотивам мести или желания причинить страдания. Но закон на вашей стороне. Главное – настойчивость и правильная стратегия, – резюмирует юрист. 

Напомним, что устроивший музыкальный террор волгоградец в данном МКД не проживает. Хозяин «музыкальной» комнаты имеет собственное домовладение за городом и в последнее время на юге Волгограда предпочитает не появляться. По словам его страдающих соседей, мужчина вывел за окно солнечную батарею, чтобы они не могли обесточить его квадратные метры. 

Фото: Виталий Григорьев / t.me

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