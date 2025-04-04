Федеральные новости

Минздрав хочет изменить противопоказания для вождения инвалидам

Федеральные новости 04.04.2025 08:09
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04.04.2025 08:09


Минздрав планирует изменить противопоказания к управлению автомобилем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявил 3 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

Сейчас противопоказаниями к вождению могут являться определенные психические расстройства, эпилепсия, слепота обоих глаз и умственная отсталость. 

Также ограничения действуют и для людей с инвалидностью. К примеру, люди без ног могут водить машину только с ручным управлением, а без руки – лишь автомобили с автоматической трансмиссией. Однако с развитием медицинских технологий многие ограничения уже стали неактуальными. 

– Еще один очень чувствительный вопрос – это определение медицинских противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством. С учетом развития современных технологий и адаптации автомобилей, в том числе средств реабилитации, мы имеем перспективу для внесения изменений в существующие правила. Сейчас совместно со специалистами работаем по данному направлению, – заявил Мурашко. 

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