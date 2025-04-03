



В городе Волжском Волгоградской области 41-летний местный житель попал в больницу с тяжелыми травмами головы и переломами ребер после падения с электросамоката, которым управлял. Как сообщает ИА «Высота 102», пострадавший был доставлен в больницу №1 им. Фишера накануне, 2 апреля.

По данным информагентства, несчастный случай произошел на ул. Энгельса в Волжском. Не справившись с управлением, волжанин упал с электросамоката, в результате чего медики заподозрили у него перелом основания черепа, сотрясение, а также переломы нескольких ребер.

2 апреля в Волжском в детскую городскую больницу была доставлена 14-летняя девочка. Школьница пострадала в результате наезда на нее самокатчика. У подростка диагностировали сложный перелом ключицы.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Ворошиловском районе Волгограда 2 апреля 13-летняя школьница снесла женщину-пешехода. Пострадавшую доставили с места ДТП в больницу.