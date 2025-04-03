Экономика

Капуста в волгоградских магазинах резко подорожала до 50 рублей

Экономика 03.04.2025 15:17
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03.04.2025 15:17


Больше всего среди продуктов питания на минувшей неделе в Волгоградской области подорожала капуста. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Капуста стала стоить дороже на 5,07% (49,79 рубля за килограмм). 
Также увеличились цены на молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% - теперь оно стоит в среднем 91 рубль, что на 0,19% больше, чем было в предыдущем периоде. 
Стоимость молока ультрапастеризованного такой же жирности выросла на 1,02% - до 98,44 рубля за литр. В то же время подорожало сливочное масло – на 0,5% (до 1063,34 рубля за кг). А вот картофель чуть подешевел. Теперь килограмм «второго хлеба» стоит 70,3 рубля. 
За исследуемый период снизились цены на колбасу вареную (-1,9%), яйца куриные, сосиски, сардельки (-1,8%), колбасу полукопченую и варено-копченую (-1,4%), сыры твердые и полутвердые (-1,1%). Из мяса заметнее всего подешевела баранина – на 1,6%. Однако она остается самой дорогой среди других видов – 700 рублей за килограмм. 

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