Путин поручил трудоустроить ветеранов СВО с инженерным опытом





Президент России Владимир Путин поручил помочь с трудоустройством на профильные предприятия участников СВО с инженерным опытом. Как сообщает V102.RU, данное поручение появилось по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию на сайте Кремля.

- Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук, - говорится в документе.

Напомним, также по указанию президента планируется разрешить участникам специальной военной операции, а также ополченцам из Донецкой и Луганской народных республик, получать одновременно пенсию по инвалидности и по старости, либо по инвалидности и за выслугу лет.