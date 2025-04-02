Федеральные новости

Путин поручил трудоустроить ветеранов СВО с инженерным опытом

Федеральные новости 02.04.2025 18:35
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02.04.2025 18:35


Президент России Владимир Путин поручил помочь с трудоустройством на профильные предприятия участников СВО с инженерным опытом. Как сообщает V102.RU, данное поручение появилось по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию на сайте Кремля. 

- Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук, - говорится в документе. 

Напомним, также по указанию президента планируется разрешить участникам специальной военной операции, а также ополченцам из Донецкой и Луганской народных республик, получать одновременно пенсию по инвалидности и по старости, либо по инвалидности и за выслугу лет.

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