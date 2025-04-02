Федеральные новости

В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать двойную пенсию

Федеральные новости 02.04.2025 14:59
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02.04.2025 14:59


В Госдуме России комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект, разрешающий участникам специальной военной операции, а также ополченцам из Донецкой и Луганской народных республик, получать одновременно пенсию по инвалидности и по старости, либо по инвалидности и за выслугу лет, передает V102.RU. 

Поправки вносят ряд изменений в пенсионное законодательство в пользу участников СВО, признанных инвалидами вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания. 

— В частности, уточняется право на получение двух пенсий инвалидами специальной военной операции, родителями или детьми участников СВО по случаю потери кормильца. А также вносятся поправки для правопреемников застрахованных лиц, погибших при выполнении задач СВО, на обращение за выплатами средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению по истечении срока, установленного законом - это шесть месяцев, без его судебного восстановления, — пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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