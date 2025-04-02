Транспорт

Под Волгоградом открытие двух новых путепроводов на пути к морю сняли с высоты

Транспорт 02.04.2025 14:31
0
02.04.2025 14:31




Сегодня, 2 апреля, в Волгоградской области в южном направлении  было торжественно открыто движение по двух новым путепроводам. Как сообщает V102.RU, это важное для региона событие сняли с высоты.

В объектив квадрокоптера попали две построенные с нуля развязки в Светлоярском и Октябрьском районах, которые возвели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».


- Строительство и введение в эксплуатацию путепроводов обеспечивают беспрепятственное движение пассажиров и грузов в регионы Черноморского и Азовского бассейнов, страны Закавказья. Это важное событие для всех жителей нашей страны: часовые пробки, сложность передвижения ушли в прошлое. Поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, - сказал на церемонии открытия губернатор Андрей Бочаров.

Видео: администрация Волгоградской области / t.me 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
02.04.2025 09:29
Транспорт 02.04.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.04.2025 13:15
Транспорт 01.04.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.04.2025 10:19
Транспорт 01.04.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 19:57
Транспорт 31.03.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 14:13
Транспорт 31.03.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 12:03
Транспорт 31.03.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 10:42
Транспорт 31.03.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.03.2025 07:07
Транспорт 23.03.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.03.2025 06:17
Транспорт 23.03.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.03.2025 19:10
Транспорт 21.03.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.03.2025 19:20
Транспорт 18.03.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.03.2025 14:22
Транспорт 17.03.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.03.2025 06:53
Транспорт 13.03.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.03.2025 17:17
Транспорт 07.03.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.03.2025 18:09
Транспорт 04.03.2025 18:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:41
В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный домСмотреть фотографии
17:32
Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоцикламСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа МеньковаСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцев предупредили о фейковых звонках из РоскомнадзораСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работСмотреть фотографии
16:05
В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»Смотреть фотографии
15:30
Памятник сталинградке Марии Лиманской установят к 9 Мая в СаратовеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском коммерсанта оштрафуют за рекламу отеля на дорожном знакеСмотреть фотографии
14:59
В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать двойную пенсиюСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом открытие двух новых путепроводов на пути к морю сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
13:45
Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде показали модернизированный под «Львёнок» 47-летний трамвайСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Легко не было, но мечты сбывались: самые заметные достижения Бочарова на посту губернатора за 11 летСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреляСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В Волгограде прозвучал выстрел памяти в День единения Беларуси и РоссииСмотреть фотографии
11:50
Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арестСмотреть фотографии
11:45
В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВДСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в лесаСмотреть фотографии
10:29
По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом лайка разорвала лицо 8-летнему школьникуСмотреть фотографии
10:17
Автомобилисты сняли на видео белую стену на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьниковСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работыСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде таксист снес незаметного пешехода на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде уложили более 1500 квадратных метров асфальта после работ на сетяхСмотреть фотографии
 