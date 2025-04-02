



Сегодня, 2 апреля, в Волгоградской области в южном направлении было торжественно открыто движение по двух новым путепроводам. Как сообщает V102.RU, это важное для региона событие сняли с высоты.

В объектив квадрокоптера попали две построенные с нуля развязки в Светлоярском и Октябрьском районах, которые возвели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».





- Строительство и введение в эксплуатацию путепроводов обеспечивают беспрепятственное движение пассажиров и грузов в регионы Черноморского и Азовского бассейнов, страны Закавказья. Это важное событие для всех жителей нашей страны: часовые пробки, сложность передвижения ушли в прошлое. Поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, - сказал на церемонии открытия губернатор Андрей Бочаров.

Видео: администрация Волгоградской области / t.me