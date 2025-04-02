Новый список самых востребованных специальностей в Волгоградской области по итогам марта составили аналитики компании что hh.ru. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, в первой пятерке оказались, как и раньше, токари, врачи, главврачи, товароведы и повара, пекари, кондитеры. А в список из 15 пунктов в марте впервые в этом году попали агрономы - видимо, в связи с ближайшим открытием сельхозсезона. По-прежнему работодатели пытаются заманить к себе медсестер, фармацевтов-провизоров, инженеров ПНР, швей, слесарей-сантехников, агентов по недвижимости. Сферами, где острее всего ощущается дефицит кадров в начале года, по-прежнему являются медицина – (2,8 резюме на вакансию) и розница – (2,3). Напомним, если количество резюме на вакансию ниже четырех, то это говорит о дефиците кадров, а меньше двух – о самом настоящем кадровом голоде.