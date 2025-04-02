Экономика

Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской области

Экономика 02.04.2025 13:45
0
02.04.2025 13:45


Новый список самых востребованных специальностей в Волгоградской области по итогам марта составили аналитики компании что hh.ru. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, в первой пятерке оказались, как и раньше, токари, врачи, главврачи, товароведы и повара, пекари, кондитеры. А в список из 15 пунктов в марте впервые в этом году попали агрономы - видимо, в связи с ближайшим открытием сельхозсезона. По-прежнему работодатели пытаются заманить к себе медсестер, фармацевтов-провизоров, инженеров ПНР, швей, слесарей-сантехников, агентов по недвижимости. Сферами, где острее всего ощущается дефицит кадров  в начале года, по-прежнему являются медицина – (2,8 резюме на вакансию)  и розница – (2,3). Напомним, если количество резюме на вакансию ниже четырех, то это говорит о дефиците кадров, а меньше двух – о самом настоящем кадровом голоде. 
Особенно заметным  дефицит кадров в розничной торговле был в прошлом году. В начале этого года в Волгоградской области по-прежнему отмечается кадровый голод в торговле, особенно среди вакансий товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров, но отмечается и рост резюме (+4% март 2025 к марту 2024), а также небольшое снижение вакансий (-16% год к году). А вот в медицине растут как резюме, так и вакансии . 
Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.04.2025 12:47
Экономика 01.04.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.04.2025 07:57
Экономика 01.04.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.03.2025 16:39 Реклама
Экономика 31.03.2025 16:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2025 12:36
Экономика 31.03.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.03.2025 11:03
Экономика 31.03.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.03.2025 08:50
Экономика 30.03.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.03.2025 21:13
Экономика 29.03.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.03.2025 10:22 Реклама
Экономика 29.03.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2025 10:02
Экономика 29.03.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.03.2025 12:46 Реклама
Экономика 28.03.2025 12:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2025 09:52 Реклама
Экономика 28.03.2025 09:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 13:08 Реклама
Экономика 27.03.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 08:32
Экономика 27.03.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2025 07:51
Экономика 27.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 21:43
Экономика 26.03.2025 21:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:41
В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный домСмотреть фотографии
17:32
Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоцикламСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа МеньковаСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцев предупредили о фейковых звонках из РоскомнадзораСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работСмотреть фотографии
16:05
В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»Смотреть фотографии
15:30
Памятник сталинградке Марии Лиманской установят к 9 Мая в СаратовеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском коммерсанта оштрафуют за рекламу отеля на дорожном знакеСмотреть фотографии
14:59
В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать двойную пенсиюСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом открытие двух новых путепроводов на пути к морю сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
13:45
Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде показали модернизированный под «Львёнок» 47-летний трамвайСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Легко не было, но мечты сбывались: самые заметные достижения Бочарова на посту губернатора за 11 летСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреляСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В Волгограде прозвучал выстрел памяти в День единения Беларуси и РоссииСмотреть фотографии
11:50
Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арестСмотреть фотографии
11:45
В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВДСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в лесаСмотреть фотографии
10:29
По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом лайка разорвала лицо 8-летнему школьникуСмотреть фотографии
10:17
Автомобилисты сняли на видео белую стену на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьниковСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работыСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде таксист снес незаметного пешехода на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде уложили более 1500 квадратных метров асфальта после работ на сетяхСмотреть фотографии
 