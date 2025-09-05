Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в Волгограде

Скопление машин спецслужб наблюдали около Главпочтампа жители Центрального района Волгограда днем 5 сентября. Как сообщили очевидцы, к зданию подъехали пожарные машины, скорая помощь. Однако, как выяснилось, тревога оказалась ложной.
Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении «Почты России», один из посетителей забыл посылку. В связи с обнаружением бесхозного предмета сотрудники отделения, как и положено в таких ситуациях, проинформировали о произошедшем правоохранительные органы.
Через некоторое время объявился забывчивый посетитель, удивившись, что стал виновником переполоха. В настоящее время работа Главпочтампа возобновлена в штатном режиме.
