Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в Волгограде

Происшествия 05.09.2025 16:21
Скопление машин спецслужб наблюдали около Главпочтампа жители Центрального района Волгограда днем 5 сентября. Как сообщили очевидцы, к зданию подъехали пожарные машины, скорая помощь. Однако, как выяснилось, тревога оказалась ложной. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении «Почты России», один из посетителей забыл посылку. В связи с обнаружением бесхозного предмета сотрудники отделения, как и положено в таких ситуациях, проинформировали о произошедшем правоохранительные органы. 

Через некоторое время объявился забывчивый посетитель, удивившись, что стал виновником переполоха. В настоящее время работа Главпочтампа возобновлена в штатном режиме. 

Фото V102.RU (архив)

