На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой области

Петр Олейников на фронте был телефонистом, был призван на войну в августе 1941 года в возрасте 38 лет, а погиб он в июне 1944 года и был похоронен на берегу Ладожского озера. Его данные внесены в книгу памяти Волгоградской области. Известно, что Петра Олейникова ждала жена Ульяна Ильченко, Она работала в подсобном хозяйстве авиаучилища на территории Россошенского сельсовета Городищенского района. Предположительно, указанное в бланке подсобное хозяйство относилось к Сталинградской военно-авиационной школе пилотов им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата, которое в ноябре 1941 года было эвакуировано в Кустанайскую область Казахстанской АССР. Вместе со школой в Кустанай перебазировался и военный совхоз из села Россошки, где работала супруга бойца. Этот совхоз всю войну обеспечивал личный состав мясом, молоком, хлебом, зеленью и другими продуктами. Возможно, Ульяна Андреевна была эвакуирована вместе с училищем.