Общество

Волгоградские аграрии получат в апреле 1 млрд рублей поддержки

Общество 01.04.2025 12:56
0
01.04.2025 12:56


Аграриям Волгоградской области, которые приступают к весенним полевым работам, окажут финансовую помощь на сумму порядка 1 миллиард рублей. Средства будут перечислены до конца апреля, сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании по вопросам АПК, передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона. 

По данным ведомства, на площадке ВолГАУ губернатор проводит расширенное заседание Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК. Главный вопрос - стартовавшая в регионе весенняя полевая компания. Площадь под урожай 2025 года составит 3,3 млн га.

- Несмотря на все погодно-климатические сложности весеннего и осеннего периодов 2024 года, Волгоградской областью обеспечен рост объемов, качества и ассортимента производимой в отрасли АПК продукции; достижение плановых целевых показателей; выполнение поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области и нашей страны в целом и, что очень важно, своевременное завершение и продолжение реализации заявленных масштабных стратегически значимых отраслевых инвестиционных проектов, - сказал в своем выступлении Андрей Бочаров.

По его словам, в регионе идет динамичный рост объемов производства региональной пищевой промышленности, которые, начиная с 2021 года, увеличиваются с индексом производства от 7 до 16% в год. В прошлом году объемы производства пищевой продукции в Волгоградской области выросли на 30 миллиардов рублей по отношению к 2023 году, с индексом 108,9%. 

В регионе начался сев яровых культур. На совещании прозвучало, что КФХ и предприятия в плановом порядке и с опорой на государственную поддержку входят в фазу активных работ. В качестве поддержки до конца апреля хозяйства региона получат порядка 1 миллиарда рублей, из них 300 миллионов уже доведены до производителей.  В целом объемы господдержки в текущем году превысят 4 миллиарда рублей.

Кроме того,  в Волгоградской области почти вдвое увеличены объемы государственных субсидий для обеспечения льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Это уже позволило согласовать краткосрочные кредиты растениеводческим хозяйствам региона на проведение весенних полевых работ в объеме 5 млрд рублей по льготной ставке.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2025 14:05
Общество 01.04.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 13:37
Общество 01.04.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 13:33
Общество 01.04.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 12:51
Общество 01.04.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 11:31
Общество 01.04.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 11:08 Реклама
Общество 01.04.2025 11:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2025 10:46
Общество 01.04.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 10:26
Общество 01.04.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:58
Общество 01.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:53
Общество 01.04.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:41
Общество 01.04.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:06
Общество 01.04.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 08:25
Общество 01.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 21:30
Общество 31.03.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 21:01
Общество 31.03.2025 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:05
Адвокат заявил о волоките в следствии по делу о смерти в Калмыкии затравленного школьникаСмотреть фотографии
13:37
Меткий бросок козинака вышел волгоградцу штрафом и запретом на посещение матчейСмотреть фотографии
13:33
Волгоградцы не могут купить билеты из-за DDoS-атаки на сервисы РЖДСмотреть фотографии
13:15
Облкомдортранс продлил запрет на проезд фур по плотине Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:12
Пуля – дура? Россиянка в шутку прострелила голову любимому мужчинеСмотреть фотографии
12:56
Волгоградские аграрии получат в апреле 1 млрд рублей поддержкиСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области подорожало «хрючево»Смотреть фотографии
12:47
На рынке вторичного жилья в Волгограде зафиксировали застойСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде менеджер перевел 5 млн рублей на «безопасный счет»Смотреть фотографии
12:16
Иностранец убил деревянной доской человека в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:31
Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Ан-2 из Волгоградской области подал сигнал бедствияСмотреть фотографии
11:08
Собственникам частных домовладений напомнили о своевременной передаче показаний приборов учета водыСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде такси вылетело с нового путепровода на Горнополянском разъездеСмотреть фотографии
10:46
На месте снесенного «МАНа» в Волгограде к концу месяца зацветут сакурыСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде пожарные потушили военный «Урал» на ул. ДовженкоСмотреть фотографии
10:27
Волжанин 20 раз ударил ножом возлюбленную после признания в изменеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Три очага инфекции, грозящей параличом, выявили на СарпинскомСмотреть фотографии
10:25
Соцвыплаты мобилизованным будут назначать без приказа командираСмотреть фотографии
10:19
Фурам с 1 апреля запретили ездить по дорогам Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Сотрудникам волгоградских колоний доплатят из бюджета по 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:53
Волгоградский мясник смог получить 439,2 кг свинины из 424,5 кг сырьяСмотреть фотографии
09:41
Волгоградцам продлят срок действия водительских прав до 2028 годаСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде раньше времени зацвели абрикосыСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде потратят миллионы на доозеленение центра городаСмотреть фотографии
08:14
РПН: грипп и бактериальные инфекции поражают волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Цены на итальянскую пасту могут вырасти в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
06:24
Пенсионерка из Волгоградской области «поменяла счетчик» за 2,7 миллионаСмотреть фотографии
21:30
Под Волгоградом реконструируют сети водоснабжения села Гмелинка за 83 млн рублейСмотреть фотографии
21:01
Десять волгоградцев оштрафовали за уличную торговлю соленьями и носкамиСмотреть фотографии
 