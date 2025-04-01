Волгоградские аграрии получат в апреле 1 млрд рублей поддержки

Аграриям Волгоградской области, которые приступают к весенним полевым работам, окажут финансовую помощь на сумму порядка 1 миллиард рублей. Средства будут перечислены до конца апреля, сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании по вопросам АПК, передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.

По данным ведомства, на площадке ВолГАУ губернатор проводит расширенное заседание Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК. Главный вопрос - стартовавшая в регионе весенняя полевая компания. Площадь под урожай 2025 года составит 3,3 млн га.

- Несмотря на все погодно-климатические сложности весеннего и осеннего периодов 2024 года, Волгоградской областью обеспечен рост объемов, качества и ассортимента производимой в отрасли АПК продукции; достижение плановых целевых показателей; выполнение поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области и нашей страны в целом и, что очень важно, своевременное завершение и продолжение реализации заявленных масштабных стратегически значимых отраслевых инвестиционных проектов, - сказал в своем выступлении Андрей Бочаров.

По его словам, в регионе идет динамичный рост объемов производства региональной пищевой промышленности, которые, начиная с 2021 года, увеличиваются с индексом производства от 7 до 16% в год. В прошлом году объемы производства пищевой продукции в Волгоградской области выросли на 30 миллиардов рублей по отношению к 2023 году, с индексом 108,9%.

В регионе начался сев яровых культур. На совещании прозвучало, что КФХ и предприятия в плановом порядке и с опорой на государственную поддержку входят в фазу активных работ. В качестве поддержки до конца апреля хозяйства региона получат порядка 1 миллиарда рублей, из них 300 миллионов уже доведены до производителей. В целом объемы господдержки в текущем году превысят 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в Волгоградской области почти вдвое увеличены объемы государственных субсидий для обеспечения льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Это уже позволило согласовать краткосрочные кредиты растениеводческим хозяйствам региона на проведение весенних полевых работ в объеме 5 млрд рублей по льготной ставке.

Фото из архива V102.RU