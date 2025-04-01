В Волгограде такси вылетело с нового путепровода на Горнополянском разъезде





31 марта в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием такси. Как сообщает ИА «Высота 102», в тёмное время суток водитель машины не «вписался» в створ путепровода, вылетев за его пределы.

- В 19:30 водитель, управляя автомашиной LADA Vesta, напротив дома № 3 «а» разъезда Горнополянский не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь. Он был госпитализирован в больницу.

Напомним, Горнополянский путепровод был введён в эксплуатацию 11 сентября 2024 года, однако очевидцы неоднократно сообщали, что в ночное время здесь не всегда включалась система уличного освещения. Несколько месяцев назад в ГУ МВД России по Волгоградской области уже сообщали о схожей аварии, тогда в кювет в районе дома № 3 «а» вылетел автомобиль Mazda.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области