Экономика

ПСБ рассказал о возможностях платформы «Содружество» по финансовой безопасности

Экономика 31.03.2025 16:39 Реклама
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31.03.2025 16:39 Реклама


За полгода через цифровую платформу «Содружество» к Международному движению по финансовой безопасности присоединились участники из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран. Участникам Движения независимо от географического положения уже доступны более 300 методических материалов в базе знаний и 150 обучающих курсов, и этот функционал продолжает активно развиваться. Об этом сообщил Максим Лобанов, директор по специальным проектам ПСБ, на третьей учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности.
— Платформа «Содружество» была выбрана партнером Международного движения по финансовой безопасности, объединяющего молодежь из разных стран. Уже сейчас школьники и студенты со всего мира могут не только проходить обучающие курсы и изучать тематические материалы, но и общаться друг с другом и с экспертами на форуме, использовать сервисы для профориентации и исследовать возможности для профессионального развития. Мы анализируем запросы пользователей-участников Движения и постоянно расширяем контент. Мы ориентируемся на то, чтобы в будущем платформа «Содружество» стала профессиональной социальной сетью — площадкой для коммуникации молодежи и экспертов со всего мира, — отметил Максим Лобанов.
Для справки:
Платформа «Содружество» была создана ПСБ совместно с Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН им. Патриса Лумумбы по поручению президента Владимира Путина. На платформе проходят все этапы Международной олимпиады по финансовой безопасности. Пользователям доступны русский, английский, испанский, португальский и арабский языки. Полный функционал платформы включает базу знаний (300+ материалов), обучающие курсы (150+ курсов, включая экономику, международное право и юриспруденцию), анонсы мероприятий международного уровня, форум для общения участников и сервис «профориентация» (профориентационные тесты и рекомендации специалистов по развитию карьеры). Также с сентября 2024 года платформа «Содружество» объединила участников Международного движения по финансовой безопасности.
Фото: ПСБ
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