Волгоградцев предупредили о фейковых письмах от Центробанка





Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию России, аферисты рассылают письма якобы от Центробанка и выманивают деньги под видом крупных штрафов.

Злоумышленники просят вывести деньги на неизвестный счет, предоставив фишинговую ссылку. С помощью нее мошенники крадут не только денежные средства, но и личные данные пользователей.

– Если человек откажется - будут угрозы не только штрафом, но и арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. Сведения, которые предоставит жертва, мошенники могут использовать для хищения денег или оформления кредитов и займов, – предупреждают в полиции.