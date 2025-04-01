Общество

Волгоградцев предупредили о фейковых письмах от Центробанка

Общество 01.04.2025 14:37
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01.04.2025 14:37


Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию России, аферисты рассылают письма якобы от Центробанка и выманивают деньги под видом крупных штрафов. 

Злоумышленники просят вывести деньги на неизвестный счет, предоставив фишинговую ссылку. С помощью нее мошенники крадут не только денежные средства, но и личные данные пользователей. 

– Если человек откажется - будут угрозы не только штрафом, но и арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. Сведения, которые предоставит жертва, мошенники могут использовать для хищения денег или оформления кредитов и займов, – предупреждают в полиции. 

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