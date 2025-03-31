Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысяч

Так утверждают аналитики РИА Рейтинга, изучивших размер средних зарплат в небольших населенных пунктах российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область по итогам 2024 года заняла в рейтинге 55-е место с показателем в 48,5 тысячи рублей.

Средней зарплаты в районах области хватает на 2,45 фиксированного набора товаров и услуг. За год этот показатель вырос на 17,7%, однако составляет всего 81% от зарплаты в больших городах региона.

В топ-10 регионов по соотношению зарплат в малых средних населенных пунктах и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, превалируют северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом. В этих субъектах работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом добыча зачастую осуществляется в отдаленных от крупных городов местах приезжими работниками, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе средней зарплаты в 146 тысячи рублей хватает на 5,5 фиксированного набора товаров и услуг.

Последние места в рейтинге по традиции заняли республики Северного Кавказа. Так, в сельских районах Чечни средняя зарплата составила всего 29,8 тысячи рублей.

Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2024 года на уровне 2,7, что на 0,32 фиксированного набора больше, чем годом ранее. Таким образом, работники в провинции за год смогли позволить себе купить немного больше товаров и услуг.