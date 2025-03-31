Экономика

Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысяч

Экономика 31.03.2025 11:03
0
31.03.2025 11:03


Так утверждают аналитики РИА Рейтинга, изучивших размер средних зарплат в небольших населенных пунктах российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область по итогам 2024 года заняла в рейтинге 55-е место с показателем в 48,5 тысячи рублей. 

Средней зарплаты в районах области хватает на 2,45 фиксированного набора товаров и услуг. За год этот показатель вырос на 17,7%, однако составляет всего 81% от зарплаты в больших городах региона. 

В топ-10 регионов по соотношению зарплат в малых средних населенных пунктах и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, превалируют северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом. В этих субъектах работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом добыча зачастую осуществляется в отдаленных от крупных городов местах приезжими работниками, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе средней зарплаты в 146 тысячи рублей хватает на 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. 

Последние места в рейтинге по традиции заняли республики Северного Кавказа. Так, в сельских районах Чечни средняя зарплата составила всего 29,8 тысячи рублей. 

Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2024 года на уровне 2,7, что на 0,32 фиксированного набора больше, чем годом ранее. Таким образом, работники в провинции за год смогли позволить себе купить немного больше товаров и услуг.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.03.2025 08:50
Экономика 30.03.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.03.2025 21:13
Экономика 29.03.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.03.2025 10:22 Реклама
Экономика 29.03.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2025 10:02
Экономика 29.03.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.03.2025 12:46 Реклама
Экономика 28.03.2025 12:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2025 09:52 Реклама
Экономика 28.03.2025 09:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 13:08 Реклама
Экономика 27.03.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 08:32
Экономика 27.03.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2025 07:51
Экономика 27.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 21:43
Экономика 26.03.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 17:27 Реклама
Экономика 26.03.2025 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2025 10:32
Экономика 26.03.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2025 20:01
Экономика 25.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2025 11:56
Экономика 24.03.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 18:51
Экономика 22.03.2025 18:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:03
Волгоградские газовики напоминают об опасности угарного газаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
В волгоградских Ромашках появится новая дорога с выходом на трассуСмотреть фотографии
11:03
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысячСмотреть фотографии
10:51
Волгоградцев предупредили о скоплении полицейских и возможных ограниченияхСмотреть фотографии
10:42
На две недели позже Волжского: в Волгограде дачные автобусы запустят лишь с 11 апреляСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский Россельхознадзор нашел 51 странный саженец в интернет-магазинеСмотреть фотографии
10:12
В трех районах Волгограда утеплили трубыСмотреть фотографии
10:10
Сбитого пьяным водителем подростка спасают в волгоградской больницеСмотреть фотографии
10:06
Несчастный случай или сиюминутный порыв? Подробности гибели школьниц на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:57
Волгоградку осудят за гибель приемных детей и матери при пожаре на ул. Героев ТулыСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде засняли момент наезда иномарки на мать с ребёнкомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
Роспотребнадзор не обнаружил нового вируса в РоссииСмотреть фотографии
07:57
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Впечатление от игры с «Родиной» удручающее»Смотреть фотографии
21:51
В Волгограде тела двух девочек нашли под окнами 16-этажкиСмотреть фотографии
21:26
В Волгограде по-тихому убрали переживший Сталинградскую битву столбСмотреть фотографии
20:30
Бастрыкина возмутил разрушающийся памятный знак в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Болели и верили: яркие моменты матча «Ротора» и «Родины»Смотреть фотографии
19:20
Сногсшибательный ветер и +22: какая погода ожидает волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
17:57
«Что это было?»: «Ротор» в домашнем матче безнадежно проиграл «Родине» - 0:1Смотреть фотографии
17:12
В Волгограде трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области 2 апреля запустят дачные электрички: расписаниеСмотреть фотографии
16:27
«Здесь почувствовала себя на своем месте»: бывший инженер уехала из города и занялась варкой сыраСмотреть фотографии
15:25
На севере Волгограда взяли под охрану 50 метров старой дорогиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы из-за нового сбоя остались без доставки едыСмотреть фотографии
13:44
На юге Волгограда предпенсионер погиб на пожареСмотреть фотографии
12:58
«Грудки вырезают, а туши выкидывают»: в Волгоградской области промышляют охотники-варварыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
В Волгограде вспыхнувшая на плите еда погубила хозяина квартирыСмотреть фотографии
11:21
«Спартак-Волгоград» обыграл «Штурм-2002» в первом четвертьфинале СуперлигиСмотреть фотографии
11:07
Экс-главред и создатель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
10:04
ВС РФ возложил бремя оплаты ЖКХ за несовершеннолетних собственников на их родителейСмотреть фотографии
 