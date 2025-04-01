



1 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, уточняющий ответственность продавцов за навязывание услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», документ был разработан правительством и позволит покупателям защититься от уговоров и махинаций.

По информации председателя нижней палаты Вячеслава Володина, в последнее время обман граждан приобрёл впечатляющий размах. Людям навязывают страховку при оформлении билетов на поезд или самолёт и даже заставляют оплачивать медицинские услуги, которые им положены бесплатно по ОМС.

Новый закон вводит правовой механизм по отказу от оплаты навязанных услуг, а если уже прошёл расчёт — по возврату средств. Новый порядок касается и случаев, когда без согласия покупателя продавец включает в чек дополнительные товары. На перечисление средств у коммерсантов будет всего три дня.

Отметим, для коммерческих организаций, пыл которых не остудит наведение, депутаты приготовили ещё один «сюрприз». В настоящее время разработаны поправки в Административный кодекс, увеличивающие наказание за участие в такого рода махинациях. Коммерсантам, навязывающим дополнительные товары и услуги, будут грозить штрафы от 100 до 300 тыс. рублей.