В Волгоградской области 85-летняя жительница города воинской славы Калач-на-Дону, ветеран труда Антонина Мартыненко продолжает добиваться расселения из аварийного дома 1917 года постройки. Как сообщает V102.RU, два года назад информагентство рассказывало об Антонине Николаевне, которая после смерти соседей осталась одна в многоквартирном ветхом строении.

Тогда на ситуацию ветерана труда обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Калача-на-Дону. Тогда Антонине Мартыненко было 83 года. В марте ветеран труда отметила 85-летний юбилей, но, как оказалась, в ее жизни за два года ничего не изменилось - она всё также живет в аварийном доме и надежды на скорое переселение в новое жилье у неё уже почти не осталось.

- После вашей публикации мною заинтересовался Бастрыкин. Приехали ребята из Калачёвского следственного отдела, посмотрели документы. Через некоторое время снова приехали и предложили переселить меня в маневренный жилой фонд - в дом №21 на улице Пархоменко. У меня в этом доме подруга живет и я позвонила ей. Она рассказала, что в этом доме кишат тараканы, батареи плохие и дом старый, - рассказала Антонина Николаевна.

По ее словам, её четыре раза уговаривали переехать, но она отказалась и написала расписку. Пенсионерка вспоминает, что долго думала, но в конечном итоге на предложение следователей не согласилась, хотя они обещали помощь с переездом. Только надо было подождать пока пройдет полгода после смерти прежнего жильца.

- Зачем мне из старого ехать в старое? - задается вопросом ветеран труда. - У меня тут чисто, тараканов нет. Я ремонт себе хороший сделала. У меня и унитаз, и кабинка, я газ провела и септик поставила, когда мне еще 70 лет было. А там я буду не хозяйка. Документов мне никаких не дадут. Типа живи, пока мы что-нибудь построим. А сколько ждать? Я же не Кощей Бессмертный! Мне уже 85 лет. Не знаю. Может я теперь тут и умру? Что теперь делать?

Сотрудники следственного отдела, со слов Антонины Николаевны, собрали новую комиссию, которая составила документ, что трехквартирный дом №6 на улице Кравченко в Калаче-на-Дону является аварийным и непригодным для проживания. В 26-страничном заключении эксперта по материалам процессуальном проверки даны подробные ответы на вопросы о техническом состоянии дома, возможности дальнейшего в нем проживания и вероятности его обрушения. В ходе исследования было установлено, что из-за ненадлежащего состояния двухэтажного здания находиться в нем опасно.

Антонина Мартыненко вспоминает, что когда еще были живы её соседи, они с 2011 года добивались признания дома аварийным. Однако добиться этого удалось лишь осенью 2020 года. Теперь от этой даты отталкиваются и чиновники. Пенсионерка говорит, что после того, как о ней написали, ей пытались помочь только сотрудники Следственного комитета. Остальные ведомства молчат и участия в решения её проблемы не принимают.

Пенсионерка в 2024 году позвонила на прямую линию президента России и после этого ей пришел ответ из комитета строительства Волгоградской области. Чиновники в своем письме пояснили, что согласно программе переселения граждан из аварийного жилого фонда Волгоградской области 2019-2025 гг. осуществляется расселение многоквартирных домов, признанных таковыми с 2012 по 2017 годы. А дом, в котором живет Антонина Николаевна, в эту программу не попадает.

- Учитывая дату признания обозначенного дома аварийным, включение его в указанную программу не представляется возможным. К реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022, регион планирует приступить с 01.01.2026, - говорится в письме Облстроя.





В администрации Калачевского городского поселения на запрос V102.RU уточнили, что в настоящее время в Калаче-на-Дону на ул. Маяковского, 3 строится многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. Вопрос по дому, в котором проживает 85-летняя ветеран труда, еще не решен.

- По информации комитета строительства Волгоградской области, в ближайшее время на федеральном уровне планируется решение вопроса о предоставлении субъектам Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в целях реализации до 2030 года региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022. По результатам решения данного вопроса в Волгоградской области будет разработана и утверждена соответствующая региональная программа, - говорится в ответе за подписью главы Калачевского городского поселения Дениса Сарычева.

Напомним, Антонина Мартыненко выросла в детдоме, а потом всю жизнь проработала на стройке маляром-штукатуром. Своих родителей женщина никогда не знала. Её ребенком в 1944 году подобрали на улице Бреста в Беларуси.

Коллаж Алексей Костяков / V102.RU