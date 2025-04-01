Федеральные новости

Путин поднял зарплаты губернаторам до уровня вице-премьеров

Федеральные новости 01.04.2025 17:12
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01.04.2025 17:12


Главы российских регионов будут получать такие же зарплаты и премии, как у вице-премьеров правительства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента Владимира Путина, зарплаты высших должностных лиц субъектов будут складываться, как и у заместителей председателя правительства из: ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения в размере, предусмотренного для федерального чиновника такого уровня. 
Правда, изменения в начислении губернаторских зарплат вступят в силу нескоро – лишь с 1 января 2026 года. 
Фото сайта Кремля

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