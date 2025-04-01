Волгоградцы не могут купить билеты из-за DDoS-атаки на сервисы РЖД

Общество 01.04.2025 13:33
0
01.04.2025 13:33
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании. Из-за сбоя волгоградцы не могут дистанционно приобрести билеты на поезда.
В РЖД заверили, что стараются как можно быстрее восстановить работу сервисов.
При этом кассы на станциях работают в штатном режиме, продажа билетов ведется, как обычно.
Адвокат заявил о волоките в следствии по делу о смерти в Калмыкии затравленного школьника01.04.2025 14:05
Общество 01.04.2025 14:05
Меткий бросок козинака вышел волгоградцу штрафом и запретом на посещение матчей01.04.2025 13:37
Общество 01.04.2025 13:37
Волгоградские аграрии получат в апреле 1 млрд рублей поддержки01.04.2025 12:56
Общество 01.04.2025 12:56
В Волгоградской области подорожало «хрючево»01.04.2025 12:51
Общество 01.04.2025 12:51
Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Волгоградской области01.04.2025 11:31
Общество 01.04.2025 11:31
Собственникам частных домовладений напомнили о своевременной передаче показаний приборов учета воды01.04.2025 11:08 Реклама
Общество 01.04.2025 11:08 Реклама
На месте снесенного «МАНа» в Волгограде к концу месяца зацветут сакуры01.04.2025 10:46
Общество 01.04.2025 10:46
Три очага инфекции, грозящей параличом, выявили на Сарпинском01.04.2025 10:26
Общество 01.04.2025 10:26
Сотрудникам волгоградских колоний доплатят из бюджета по 10 тысяч рублей01.04.2025 09:58
Общество 01.04.2025 09:58
Волгоградский мясник смог получить 439,2 кг свинины из 424,5 кг сырья01.04.2025 09:53
Общество 01.04.2025 09:53
Волгоградцам продлят срок действия водительских прав до 2028 года01.04.2025 09:41
Общество 01.04.2025 09:41
В Волгограде раньше времени зацвели абрикосы01.04.2025 09:06
Общество 01.04.2025 09:06
В Волгограде потратят миллионы на доозеленение центра города01.04.2025 08:25
Общество 01.04.2025 08:25
Под Волгоградом реконструируют сети водоснабжения села Гмелинка за 83 млн рублей31.03.2025 21:30
Общество 31.03.2025 21:30
Десять волгоградцев оштрафовали за уличную торговлю соленьями и носками31.03.2025 21:01
Общество 31.03.2025 21:01