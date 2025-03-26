Цены на бензин притормозили в Волгоградской области

Средняя стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области не изменилась ни на копейку за минувшую неделю по последним данным Росстата. Как сообщает ИА «Высота 102», АИ-92 стоит, как и неделей ранее, в среднем 56,72 рубля за литр, АИ-95 – 63,03 рубля.
Цены на АИ-98 также остались на прежнем уровне – 83,85 рубля. Стоимость дизтоплива также не выросла – 68,28 рубля.
На предыдущей неделе, напомним, цены на некоторые вида автомобильного топлива в регионе изменились незначительно – максимум на 2 копейки.Фото Павла Мирошкина/V102.RU