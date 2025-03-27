



В условиях роста долговой нагрузки на граждан России и трудовых мигрантов из стран СНГ процедура банкротства физических лиц становится важным инструментом решения финансовых проблем. Компания «Росбанкрот» предлагает услуги по списанию долгов через арбитражный суд, акцентируя внимание на доступности процедуры для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. Рассказываем, как работает эта процедура и почему это особенно актуально сегодня.

Для справки

Банкротство — это законное списание долгов через суд, если взыскать их невозможно. Процедура банкротства физических лиц в России регулируется специальным законом, а начать процедуру банкротства может сам человек.

Когда можно объявить себя банкротом

Действие закона о банкротстве распространяется на всех физических лиц, в том числе граждан СНГ, проживающих на территории России.

— В соответствии с п. 2 ст. 213.4 ФЗ «О банкротстве» гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. В результате проведенной процедуры арбитражный суд выносит определение об отказе в освобождении либо об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, — пояснили в компании «Росбанкрот».

Отсутствие гражданства РФ не исключает возможности прохождения процедуры банкротства для списания кредитных задолженностей перед российскими кредиторами. Ключевое условие для иностранных граждан — подтверждение временного или постоянного проживания на территории РФ.

— Гражданство страны СНГ делает процедуру доступной для тысяч трудовых мигрантов, активно участвующих в развитии российской экономики. Теперь граждане СНГ имеют право освободиться от задолженности размером более 120 000 рублей, — подчеркивают в «Росбанкрот».





С чего начать процедуру банкротства гражданам СНГ

Исторически народы России и Центральной Азии связаны общей историей, культурой и экономическими интересами. Трудолюбие и вклад мигрантов из этих стран в строительство, сферу услуг и другие отрасли сложно переоценить. Однако финансовые трудности — такие как долги по кредитам в российских банках — могут стать тяжелым бременем.

— Статистика говорит сама за себя: средний долг трудоспособного россиянина на 1 июля 2024 года вырос на 21,5%. Для трудовых мигрантов, чьи доходы часто уходят на поддержку семей в странах СНГ, списание долгов через банкротство становится шансом сохранить финансовую стабильность, - говорят юристы «Росбанкрот».

Какие долги можно списать:

• кредиты и займы из крупных банков;

• просроченные платежи по микрозаймам и кредитным картам;

• задолженности перед кредиторами физическими лицами и многие другие.

Стандартная процедура банкротства: как это работает

Компания «Росбанкрот» уже больше 10 лет специализируется на сопровождении процедуры банкротства. Компания является одной из старейших и крупнейших в своей сфере. Процедуру банкротства уже прошли с «Росбанкрот» более 25000 клиентов. Лучшие юристы компании заинтересованы в достижении результата и сопровождают клиента на всех этапах, включая подготовку документов для арбитражного суда.

Для того, чтобы начать процедуру банкротства гражданам СНГ, нужно подтвердить проживание в РФ, то есть иметь временную или постоянную регистрацию, вид на жительство или патент на трудовую деятельность. Затем собрать необходимый пакет документы: паспорт, кредитные договоры, справки о доходах/расходах. Обратиться в «Росбанкрот» для подготовки заявления о признании банкротом в арбитражный суд. Процедура длится от 6 до 12 месяцев, но результат — освобождение от долгового бремени — стоит того.

— Банкротство — это не конец, а возможность начать с чистого листа, — подчеркивают в «Росбанкрот». — Для граждан стран СНГ, вложивших силы в развитие России, это справедливый шанс восстановить финансовое здоровье. Компания «Росбанкрот», учитывая культурные и исторические связи, предлагает решение, которое соответствует как закону, так и принципам социальной солидарности.

Последствия банкротства физических лиц

Банкротство избавляет от долгов и коллекторов — это плюс. Но у такой процедуры есть и некоторые нюансы, о которых стоит знать. Во-первых, пока проходит дело о банкротстве, пользование счетами ограничивается, а также возможно ограничение выезда за границу на период процедуры.

Пять лет после банкротства нельзя снова инициировать эту процедуру, а при получении кредита обязательно информировать потенциального кредитора о своём статусе банкрота. Есть и другие ограничения, с которыми всегда можно ознакомиться у юристов и которые могут быть далеко не так велики, как накопившаяся задолженность.

Фото: «Росбанкрот»

Реклама. ООО «РС-БАНКРОТ», ИНН 5257206718, erid: F7NfYUJCUneRHUrotfRx