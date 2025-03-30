



Новым способом защиты от мошенников стало установление самозапрета на выдачу кредитов. Оборвать нити, связывающие аферистов с вашими потенциальными деньгами, можно в приложении Госуслуг. Как правильно установить ограничения и в случае необходимости отказаться от них, рассказываем в материале ИА «Высота102».

Как установить самозапрет?

Сегодня самозапрет на кредиты оформляется только через приложение Госуслуг. В шаблонном заявлении пользователей спрашивают о нескольких условиях - какие финансовые организации теперь не смогут дать им в долг и где именно им должны отказать в выдаче кредита – только лишь в офисе или также в онлайн- приложениях банков.

- Установить запрет может любой человек. Для его оформления потребуется только ИНН и документ, удостоверяющий личность. Наличие кредитной истории при этом необязательно: если её нет, бюро кредитных историй создаст её на основе вашего заявления и внесет в неё данные о запрете, - комментирует начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. – Текущие незакрытые кредиты также не препятствуют установке самозапрета, ведь он блокирует оформление новых займов, но не влияет на действующие: вы сможете погашать старые долги, пользоваться кредитными картами, а также брать ипотеку, автокредиты под залог или целевые образовательные кредиты. Эти продукты исключены из запрета из-за низких рисков мошенничества. Важно, что установка самозапрета не снижает кредитоспособность и не затрагивает кредитный рейтинг.

А можно ли его отменить, если мне вдруг потребуется кредит?

Ограничения на оформление кредитов действует бессрочно, однако отменить их можно в любой момент. Правда, снятие самозапрета - процесс не сиюминутный.

- Отменить самозапрет на оформление кредитов можно через повторное заявление. И установка, и отмена – бесплатные процедуры, количество подобных обращений никак не лимитировано, - объясняет Сергей Пименов. – Но, если для установки запрета достаточно подать заявление через «Госуслуги», подписав его простой электронной подписью (ПЭП), которая автоматически создается при регистрации на портале, то для снятия ограничений потребуется более надежная защита. Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП «Госключ») или усиленная квалифицированная подпись (УКЭП). Если таких подписей у пользователя нет, отменить запрет через портал не получится. Это сделано для защиты от мошенников: если они все же получат доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах», без УНЭП или УКЭП желанной цели они все же не добьются.

Волгоградцам, которые опасаются цифрового взлома, с 1 сентября предложат оформить самозапрет или снять уже действующие "стопы" в МФЦ.

- Если человек подаст заявление до 22:00, то сведения о снятии запрета включатся в кредитную историю в этот же день. При подаче заявления после 22:00 информация обновляется в кредитной истории на следующий день. Все ограничения снимаются на второй день после появления в базе этой информации , - комментирует специалист. - Такой срок установлен для того, чтобы минимизировать возможность взятия кредита под давлением мошенников. Если же в один день подать заявление о снятии запрета до 22:00 и заявление об установлении запрета после 22:00, запрет не снимется.

Как мошенники пытаются обойти новые ограничения?

Новый способ защитить горожан от вездесущих мошенников некоторые из них попытались обернуть в свою пользу.

- Мошенники используют в своих интересах любые обсуждаемые события, даже появление новых способов защиты от них самих. Как правило, они звонят горожанам от имени сотрудников Госуслуг, банков или бюро кредитных историй и сообщают о «сбое» при установке самозапрета, «ошибочной блокировке» или даже угрожают блокировкой счетов, если проблема не будет исправлена. Если человек не устанавливал запрет, аферисты врут, что услуга была активирована без его ведома, и убеждают «проверить настройки». Основная цель всех этих ухищрений - заставить жертву перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на имитирующий Госуслуги сайт. Там пользователя просят ввести логин, пароль или СМС-код, чтобы «исправить ошибку». Эти данные сразу попадают к мошенникам, которые получают доступ к аккаунту. Иногда вместо ссылки предлагают скачать файл — якобы для устранения неполадок, но на деле это вирус, крадущий данные с устройства, включая банковские реквизиты и коды подтверждения, - предупреждает сотрудник волгоградского отделения Банка России. – Получая подобные звонки, помните, что официальные службы никогда не обращаются с просьбами перейти по ссылкам, скачать файлы или сообщить пароли. Все действия с самозапретом выполняются только через личный кабинет на портале Госуслуги или с 1 сентября - в МФЦ. Любые попытки настроить вас на «срочные действия» — обман.

Защитой от аферистов станет соблюдение нехитрых правил:

- Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если сайт выглядит идентично Госуслугам.

- Не сообщайте посторонним коды из SMS, данные паспорта или логины: для управления самозапретом они не требуются. Если сомневаетесь в статусе запрета, зайдите в аккаунт на Госуслугах и проверьте раздел «Безопасность» самостоятельно.

- Игнорируйте угрозы о блокировке счетов — самозапрет не влияет на текущие кредиты или карты, он лишь блокирует новые займы.

Может ли банк оформить кредит при наличии запрета?

Коллизии при оформлении кредитов «самоотреченным» пользователям могут возникнуть только из-за времени подачи заявления, уверяют в Банке России.

- Закон однозначно определяет время вступления запрета в силу – это происходит на следующий день, если информация поступила в бюро до 22.00. О дате вступления запрета в силу горожан предупреждают, - заключает Сергей Пименов. - Кредитор при обращении человека за кредитом обязан получить сведения о запрете, где указана дата его установления. Если ограничения действительно установлены, банк обязан отказать в услуге. В ситуациях, когда такой информации в полученных сведениях не было, кредитор сможет выдать кредит и впоследствии требовать его погашения.