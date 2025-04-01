Общество

Такого вы не видели: 320 бюстов защитников Отечества привезли на выставку в Волгограде

Общество 01.04.2025 18:30
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01.04.2025 18:30

В Волгограде сегодня, 1 апреля, в музее «Россия – моя история» состоялось открытие уникальной передвижной выставки «Защитники Отечества», которая проводится в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве экспонатов здесь представлены 320 миниатюрных копий бюстов прославленных героев Отечества – от святого князя Владимира до современников. 


Отметим, что руководителем проекта «Аллея Российской Славы», который реализуется с 2008 года, выступает российский меценат Михаил Сердюков. 

– Главная задача моего проекта – сохранение памяти и передача ее юному поколению, – отметил Михаил Сердюков сегодня на открытии экспозиции. – Каждое имя «Аллеи Российской Славы» – для нас свято. Благодаря подвигу каждого из них мы живы, жива русская душа. Будь то ратный подвиг или духовный.

За 16 лет существования проекта было создано около двух тысяч бюстов, которые находятся в 15 странах мира, более 100 – на территории Волгоградской области. Примечательно, что в рамках проекта бюсты прославивших Отечество граждан совершенно бесплатно дарят российским школам. Сегодня в работе у Михаила Сердюкова более 10 бюстов героев специальной военной операции.

Масштаб представленной в волгоградском музее экспозиции по-настоящему впечатляет. К каждому из представленных бюстов прилагается информация о защитниках Отечества, поэтому если вы планируете изучить подробно все представленные экспонаты, советуем запастись временем. 

– Проект, с которым мы сегодня знакомимся, – кропотливая работа, основанная на вере в могущество России и в силу нашего народа, – подчеркнула депутат Волгоградской областной думы, вдова Героя России, участника СВО Мария Аплеталина. – Это искреннее стремление сохранить память о защитниках нашей Родины и передать эту память будущим поколениям.



Добавим, что сегодня на открытии выставки в Волгограде присутствовал отец майора Дениса Ветчинова. Как сообщает ИА «Высота 102» Михаил Сердюков лично преподнес ему в дар бюст Героя России, который в 2008 году ценой своей жизни на подъезде к Цхинвалу спас командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Хрулёва и командира полка Андрея Казаченко. 












Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

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