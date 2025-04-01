Волгоградские школьники и студенты могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС





Российский институт театрального искусства открыл запись на первичный онлайн-отбор абитуриентов на 2025-2026 учебный год. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Волгоградской области и других южных регионов пройдут 23-25 апреля на платформе, запущенной цифровой экосистемой МТС. Лучшие по мнению преподавателей волгоградцы будут рекомендованы для следующих очных этапов поступления в столичный ВУЗ.

Участие в отборочном туре на актерский факультет института смогут принять школьники общеобразовательных школ и студенты СУЗов Волгоградской области, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Участие в онлайн-отборе – бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Перед отбором организаторы пришлют участникам индивидуальное время и приглашение на консультацию.





Для участия в отборочном туре нужно подготовить чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. При необходимости педагоги также проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриента. Поэтому поступающим лучше заранее выбрать песню и танец для исполнения. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут. Оценивать работы будет старший преподаватель кафедры мастерства актера Екатерина Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера Алексей Калинин.

– На протяжении нескольких лет этот проект помогает молодым талантам из разных регионов страны, в том числе и Волгоградской области, попробовать свои силы в театральной сфере. У волгоградских абитуриентов есть возможность в онлайн-формате пообщаться с педагогом ГИТИСа, показать свои умения и получить обратную связь, не выезжая за пределы региона. И лучшие кандидаты, прошедшие онлайн-испытание, могут быть рекомендованы на следующие этапы поступления в крупнейший театральный вуз Европы, – отметила директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова.



