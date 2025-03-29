Работодатели задолжали волгоградцам 4,8 миллиона рублей





Долги по зарплате в Волгоградской области по последним данным составили 4,8 миллиона рублей. За месяц их удалось погасить всего на 0,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. Долги по зарплате в Волгоградской области по последним данным составили 4,8 миллиона рублей. За месяц их удалось погасить всего на 0,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.

Больше всего в ЮФО задолжали своим работникам работодатели Астраханской области – 11,2 миллиона. По этому показателю регион самый отстающий в Южном федеральном округе. При этом задолженность за месяц здесь выросла на 22,7%.А вот в Калмыкии долги снизились почти наполовину – до 4,1 миллиона.В трех регионах ЮФО такой проблемы, как долги по зарплате, вовсе не существует. Образцовыми в этом плане можно назвать Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею.