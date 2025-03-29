Экономика

Работодатели задолжали волгоградцам 4,8 миллиона рублей

Экономика 29.03.2025 21:13
0
29.03.2025 21:13


Долги по зарплате в Волгоградской области по последним данным составили 4,8 миллиона рублей. За месяц их удалось погасить всего на 0,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.
Больше всего в ЮФО задолжали своим работникам работодатели Астраханской области – 11,2 миллиона. По этому показателю регион самый отстающий в Южном федеральном округе. При этом задолженность за месяц здесь  выросла на 22,7%.
А вот в  Калмыкии долги снизились почти наполовину – до 4,1 миллиона.
В трех регионах ЮФО такой проблемы, как долги по зарплате, вовсе не существует. Образцовыми в этом плане можно назвать Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.03.2025 10:22 Реклама
Экономика 29.03.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2025 10:02
Экономика 29.03.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.03.2025 12:46 Реклама
Экономика 28.03.2025 12:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2025 09:52 Реклама
Экономика 28.03.2025 09:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 13:08 Реклама
Экономика 27.03.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 08:32
Экономика 27.03.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2025 07:51
Экономика 27.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 21:43
Экономика 26.03.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 17:27 Реклама
Экономика 26.03.2025 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2025 10:32
Экономика 26.03.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2025 20:01
Экономика 25.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2025 11:56
Экономика 24.03.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 18:51
Экономика 22.03.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 13:21
Экономика 22.03.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 16:10 Реклама
Экономика 21.03.2025 16:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:54
Роспотребнадзор проверяет информацию о якобы страшном неведомом вирусеСмотреть фотографии
21:36
«Ротор» 30 марта встретится с «Родиной» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:13
Работодатели задолжали волгоградцам 4,8 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:52
Поезд Илона Маска «проедет» по небу 30 мартаСмотреть фотографии
19:58
«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на СарпинскийСмотреть фотографии
19:28
«Динамо-Синара» в Волгограде уступило «Звезде» в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
18:41
Волгоградцы выберут день рождения ЦПКиОСмотреть фотографии
18:03
В Михайловке стартовал прием документов от кандидатов на должность главыСмотреть фотографии
17:15
«Ругаться не перестали. Но ушли в домовые чаты»: волгоградцы – о бесконечном ремонте соседейСмотреть фотографии
16:44
12-летний волгоградец спел на сцене с легендарным Владимиром КузьминымСмотреть фотографии
16:14
В Урюпинске скончалась бывший директор лицея Валентина ВавиловаСмотреть фотографии
15:27
Цена позора. В Котово бракодела заставили отремонтировать рассыпающийся паркСмотреть фотографии
15:19
Пыльная буря из Казахстана может добраться до Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Ликвидатора ночного клуба «Ибиса» в Волгограде застукали на сбросе отходов в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Под Волгоградом осудили игромана-дальнобойщика, проигравшего деньги на морковкуСмотреть фотографии
13:11
«Системное замалчивание усугубляет проблему»: психолог рассказала, как дети становятся жертвами буллингаСмотреть фотографии
12:29
Массовая драка юных футболистов произошла в Волжском во время матчаСмотреть фотографии
11:52
В Волжском подорожал проезд на дачном паромеСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области за 168 млн продолжат расчистку МедведицыСмотреть фотографии
11:03
Студенты-целевики будут получать стипендии от волгоградских «Концессий»Смотреть фотографии
10:22
Граждане СНГ могут обнулить долги через банкротствоСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорогСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погибСмотреть фотографии
08:53
Блюда по старинным рецептам представят на фестивале постной кухни в ВолжскомСмотреть фотографии
07:54
21-летний танцор известного ансамбля Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде частичное благоустройство ул. Мира обойдётся бюджету в 96,4 млн рублейСмотреть фотографии
06:33
Гандболистки «Динамо-Синары» 29 марта дома сыграют со «Звездой» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:46
Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению судаСмотреть фотографии
21:44
Волгоградцам пообещали +22 в последний день мартаСмотреть фотографии
21:23
В колледже Камышина открыли мемориальные доски трем погибшим на СВО выпускникамСмотреть фотографии
 