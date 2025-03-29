Экономика

В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорог

Экономика 29.03.2025 10:02
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29.03.2025 10:02


373 км автотрасс построят и отремонтируют в новом дорожном сезоне в волгоградском регионе. По информации облкомдортранса, 352 км автотрасс в этом году построят и приведут в порядок благодаря новому нацпроекту, из них 285 км — региональные и межмуниципальные дороги. В Волгограде и Волжском реконструируют  соответственно 32 и 23 км городских улиц. Вместе с этим по нацпроекту продолжается строительство очередного этапа обхода Волгограда протяженностью чуть более 12 км.  
- В частности, в этом году предстоит начать строительство путепроводной развязки на пересечении автодороги Большие Чапурники – Червленое и ж/д перегона Горнополянский – Канальная; моста через ерик Калинов в Ленинском районе, приступить к реконструкции моста через реку Березовка в Еланском районе, — отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.  
Кроме того, в текущем году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится строительство автодороги «Самолшинский – Гущинский» и реконструкция автодороги «Реченский – Рябовский – Ежовка – Дударевский (Ростовская область)» у хутора Рябовский в Алексеевском районе; капремонт участков автодороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская обл.)» в Кумылженском районе и муниципальном округе городе Михайловка, другие объекты. Вместе с объектами программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» протяженность ремонтируемых и строящихся участков составит еще порядка 21 км.  
Фото администрации Волгоградской области

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