В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорог

373 км автотрасс построят и отремонтируют в новом дорожном сезоне в волгоградском регионе. По информации облкомдортранса, 352 км автотрасс в этом году построят и приведут в порядок благодаря новому нацпроекту, из них 285 км — региональные и межмуниципальные дороги. В Волгограде и Волжском реконструируют соответственно 32 и 23 км городских улиц. Вместе с этим по нацпроекту продолжается строительство очередного этапа обхода Волгограда протяженностью чуть более 12 км.
- В частности, в этом году предстоит начать строительство путепроводной развязки на пересечении автодороги Большие Чапурники – Червленое и ж/д перегона Горнополянский – Канальная; моста через ерик Калинов в Ленинском районе, приступить к реконструкции моста через реку Березовка в Еланском районе
, — отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.
Кроме того, в текущем году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится строительство автодороги «Самолшинский – Гущинский» и реконструкция автодороги «Реченский – Рябовский – Ежовка – Дударевский (Ростовская область)» у хутора Рябовский в Алексеевском районе; капремонт участков автодороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская обл.)» в Кумылженском районе и муниципальном округе городе Михайловка, другие объекты. Вместе с объектами программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» протяженность ремонтируемых и строящихся участков составит еще порядка 21 км.
Фото администрации Волгоградской области