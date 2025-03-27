В Волгограде нашли способ продавать новостройки без льготной ипотеки





В Волгограде продолжают расти цены на первичном рынке жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Яндекс Недвижимость, в марте средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках города достигла 146 тысячи, что больше на 2,1%, чем было в феврале. В Волгограде продолжают расти цены на первичном рынке жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Яндекс Недвижимость, в марте средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках города достигла 146 тысячи, что больше на 2,1%, чем было в феврале.

Рост стоимости квартир в новостройках произошел в 11 из 16 мегаполисов. Рост стоимости квартир в новостройках произошел в 11 из 16 мегаполисов.

Больше всего стоимость жилья выросла в Челябинске – рост составил 6,7% (167 тысячи рублей за 1 кв.м). Самое заметное падение в этом сегменте произошло в Санкт-Петербурге – на 4,7% (263 тысячи за квадрат). Больше всего стоимость жилья выросла в Челябинске – рост составил 6,7% (167 тысячи рублей за 1 кв.м). Самое заметное падение в этом сегменте произошло в Санкт-Петербурге – на 4,7% (263 тысячи за квадрат).

В Волгограде количество доступных предложений в марте осталось на прежнем уровне (+0,1%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,6 млн рублей, а средняя площадь лота в Волгограде - 48,5 кв. м. В Волгограде количество доступных предложений в марте осталось на прежнем уровне (+0,1%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,6 млн рублей, а средняя площадь лота в Волгограде - 48,5 кв. м.

Аналитики отмечают рост активности в сделках на первичном рынке. Так, в феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен. При этом с окончанием действия льготной ипотеки жилье приобретается в основном по программам рассрочки от застройщиков. Однако прогнозы специалистов о перспективах на первичном рынке жилья весьма осторожны и они не склонны видеть в этой тенденции рост рынка в данном сегменте. Аналитики отмечают рост активности в сделках на первичном рынке. Так, в феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен. При этом с окончанием действия льготной ипотеки жилье приобретается в основном по программам рассрочки от застройщиков. Однако прогнозы специалистов о перспективах на первичном рынке жилья весьма осторожны и они не склонны видеть в этой тенденции рост рынка в данном сегменте.



