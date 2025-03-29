Граждане СНГ могут обнулить долги через банкротство

Экономика 29.03.2025 10:22 Реклама
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29.03.2025 10:22 Реклама
Часто можно встретить рекламу: «законное списание долгов». Это не уловка мошенников, а юридическая помощь в прохождении процедуры банкротства по российскому законодательству. Причем она доступна не только гражданам России, но и стран СНГ, которые официально живут и работают на территории страны.
Одной из профильных компаний в этой сфере сегодня является «Росбанкрот». Компания работает на рынке юридических услуг по проведению банкротства граждан с 2015 года. Более 25 000 клиентов прошли процедуру и получили освобождение от долгов. Лучшие юристы компании сопровождают граждан на всех этапах, включая подготовку документов для арбитражного суда.
«Росбанкрот» предлагает освободиться от задолженностей перед кредитными организациями и другими кредиторами, в том числе ФНС и ТСЖ, размером более 120 000 рублей через арбитражный суд, акцентируя внимание на доступности процедуры для трудовых мигрантов. Это могут быть граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и других стран. Ключевое условие — подтверждение временного или постоянного проживания на территории России.
Как это сделать – подробно рассказали представители компании «Росбанкрот».
Фото: «Росбанкрот»
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