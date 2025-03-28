Экономика

Россельхозбанк в Волгоградской области запустил акцию «Выгодные траты для физических лиц»

Экономика 28.03.2025 09:52 Реклама
0
28.03.2025 09:52 Реклама


Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию «Выгодные траты» для физических лиц по накопительному счёту «Моя копилка». Всем клиентам, имеющим действующий счет, открытый с 17.07.2023 или открывающим новые накопительные счета «Моя копилка», доступна максимальная процентная ставка в размере 15%. Предложение действует с 21 марта до 30 апреля 2025 года.
Базовая ставка по счёту не меняется – 10,5% годовых. Чтобы получить надбавку 4,5%, согласно условиям акции, клиенту нужно совершить покупки по дебетовой карте «Своя»/«Своя Плюс» и/или кредитной карте «Своя кредитная карта» от 30 тыс. в месяц на остаток счёта до 3 млн рублей. Таким образом, за покупки по карте можно получить до 15% годовых на минимальный остаток  за месяц. При сумме покупок до 30 тыс. рублей, а также без покупок действует базовая ставка.
— Накопительные счета — это очень гибкий инструмент для вложения средств. Он позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые более выгодные условия, — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.
— Доверие наших клиентов мы видим в цифрах. За 2024 год клиенты Волгоградского региональный филиала банка разместили более 2 млрд рублей на накопительных счетах, — отметила заместитель директора филиала Ольга Бритвина.
Процентная ставка по накопительному счёту не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Фото: Россельхозбанк
Реклама. Волгоградский региональный филиал РСХб АО, ИНН7725114488, erid: F7NfYUJCUneRHUyMPp67

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.03.2025 13:08 Реклама
Экономика 27.03.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2025 08:32
Экономика 27.03.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2025 07:51
Экономика 27.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 21:43
Экономика 26.03.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2025 17:27 Реклама
Экономика 26.03.2025 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2025 10:32
Экономика 26.03.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2025 20:01
Экономика 25.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2025 11:56
Экономика 24.03.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 18:51
Экономика 22.03.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 13:21
Экономика 22.03.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 16:10 Реклама
Экономика 21.03.2025 16:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2025 14:06
Экономика 21.03.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 11:54
Экономика 21.03.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 08:19
Экономика 21.03.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.03.2025 14:27
Экономика 20.03.2025 14:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:56
Результаты реконструкции сквера у Вечного огня в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгоградской области академики РАН обсудили будущее химической промышленностиСмотреть фотографии
11:20
Москвича осудили в Волгоградской области за луковую аферуСмотреть фотографии
10:52
Под Волгоградом Lexus улетел в кювет после столкновения с VolkswagenСмотреть фотографии
10:34
Волгоградка насмерть забила табуретом пьяного мужаСмотреть фотографии
10:15
Мосгорсуд рассмотрит жалобу чиновницы Елисеевой на арест 9 апреляСмотреть фотографии
09:57
«Такая беда. Мы в ужасе»: детский тренер из Дубовки погиб в страшном ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
В Волжском фельдшера скорой помощи покусала собакаСмотреть фотографии
09:16
«Несмотря на мольбы, продолжали лечить от бронхита»: в Волгограде мать погибшего грудничка требует наказать медиков за ошибкуСмотреть фотографии
08:57
«Предположительно был пьян»: в полиции рассказали о задержании в Иловле вооружённого ножом мужчиныСмотреть фотографии
08:20
В Волгоградской области нашли погибшим бывшего полицейскогоСмотреть фотографии
08:08
Бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда обновят к летуСмотреть фотографии
07:13
«Золотого баяниста России» Игоря Букаева похоронят в Волгограде 30 мартаСмотреть фотографии
06:51
Под Волгоградом осудят помощника капитана, протаранившего баржей опору мостаСмотреть фотографии
06:06
Нуждающихся в жилье волгоградцев занесут в федеральный реестрСмотреть фотографии
22:12
«Военный? На пол его!»: под Волгоградом полицейский задержал на улице мужчину с ножомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО штурмовика Андрея КосоваСмотреть фотографии
21:21
Под Волгоградом браконьеры выловили плавной сетью 55,6 кг рыбыСмотреть фотографии
21:01
В Волгоградской области туман задержится ещё на суткиСмотреть фотографии
20:31
Два игрока «Динамо-Синары» выступят за молодежную сборную России на «Кубке Победы»Смотреть фотографии
20:01
«Это точно приставы были?»: свидетели сняли на видео процесс изъятия машины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
В Волгограде 28 марта простятся с ветераном Василием ШелестовымСмотреть фотографии
19:03
Российские туристы погибли при крушении батискафа «Синдбад» в ЕгиптеСмотреть фотографии
18:23
«Не всё так просто»: активист ОНФ и член ОП поспорили из-за платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде водитель «ВАЗа» скончался после столкновения с фурой «МАН»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:05
«Уцелели только колёса»: в Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения «шестёрки» и автовозаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
72-летняя волжанка отдала мошенникам 4 миллиона накопленийСмотреть фотографии
16:53
Волгоградскую УК наказали за двухнедельные мучения жильцов без газаСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде провели эко-урок о переработке пластика и вреде пакетированного чаяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
«По краешку не пройдёшь»: в Волгограде неожиданно ощетинился тротуар вдоль ул. ГоголяСмотреть фотографии
 