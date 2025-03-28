Россельхозбанк в Волгоградской области запустил акцию «Выгодные траты для физических лиц»





Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию «Выгодные траты» для физических лиц по накопительному счёту «Моя копилка». Всем клиентам, имеющим действующий счет, открытый с 17.07.2023 или открывающим новые накопительные счета «Моя копилка», доступна максимальная процентная ставка в размере 15%. Предложение действует с 21 марта до 30 апреля 2025 года.

Базовая ставка по счёту не меняется – 10,5% годовых. Чтобы получить надбавку 4,5%, согласно условиям акции, клиенту нужно совершить покупки по дебетовой карте «Своя»/«Своя Плюс» и/или кредитной карте «Своя кредитная карта» от 30 тыс. в месяц на остаток счёта до 3 млн рублей. Таким образом, за покупки по карте можно получить до 15% годовых на минимальный остаток за месяц. При сумме покупок до 30 тыс. рублей, а также без покупок действует базовая ставка.

— Накопительные счета — это очень гибкий инструмент для вложения средств. Он позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые более выгодные условия, — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

— Доверие наших клиентов мы видим в цифрах. За 2024 год клиенты Волгоградского региональный филиала банка разместили более 2 млрд рублей на накопительных счетах, — отметила заместитель директора филиала Ольга Бритвина.

Процентная ставка по накопительному счёту не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Фото: Россельхозбанк

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