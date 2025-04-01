В Волгограде трёхметровые ели высадят в Ворошиловском районе





Власти Волгограда пообещали пополнить зелёные зоны на территории Ворошиловского района тремя сотнями деревьев и кустарников. Как сообщает ИА «Высота 102», растения будут высажены в течение весеннего периода. Основные работы развернутся на ул. Профсоюзной.

По информации мэрии, здесь должны появиться несколько десятков елей высотой от 3,5 метров, а также саженцы барбариса. Кроме того, зелёные зоны дополнят свыше 200 кустов дерена белого.

- Обновленные общественные пространства также дополнит газон, который будет высажен методом гидропосева. Уход за зелеными насаждениями обеспечит современная система полива, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее власти объявили о масштабном озеленении улиц Центрального района Волгограда.