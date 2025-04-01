Под Волгоградом полуслепая женщина ранила ножом мать-пенсионерку

Расследования 01.04.2025 15:36
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01.04.2025 15:36
В Дубовском районе 43-летняя женщина ранила ножом свою 68-летнюю мать. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерка попала в больницу с ножевым ранением брюшной полости накануне, 30 марта.
Выяснилось, что на тот свет пожилую женщину едва не отправила ее слабовидящая дочь, любительница спиртного. Когда алкоголь закончился, она потребовала от матери принести ей еще горячительного. А, услышав отказ, схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в живот матери.
Женщина во всем созналась.
Фото V102.RU (архив)
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