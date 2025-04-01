Расследования

Иностранец убил деревянной доской человека в Волгоградской области

Расследования 01.04.2025 12:16
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01.04.2025 12:16


Михайловский районный суд Волгоградской области заключил под стражу уроженца Узбекистана, который убил деревянной доской человека. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, иностранец будет находиться под арестом до 28 мая.

По версии следствия, уроженец Узбекистана, который находится в регионе на заработках и имеет регистрацию, 27 марта в ходе конфликта убил своего приятеля, с которым распивал спиртное. Иностранец нанес мужчине по голове три удара деревянной доской. Травмы оказались смертельными. Пострадавший умер на месте происшествия.

Постановление об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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