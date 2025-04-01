В Волгограде менеджер перевел 5 млн рублей на «безопасный счет»





Очередной житель Волгограда попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, 56-летний менеджер из Кировского района перевел аферистам почти 5 миллионов рублей.

С мужчиной связался неизвестный и представился с сотрудником госструктуры. В телефонном разговоре аферист убедил волгоградца перевести на «безопасный счет» все свои сбережения под предлогом отмены несанкционированного списания.

Через банкоматы потерпевший перевел 4,9 миллиона рублей личных сбережений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.