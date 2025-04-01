На рынке вторичного жилья в Волгограде зафиксировали застой

Экономика 01.04.2025 12:47
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01.04.2025 12:47
Объем предложения на рынке вторичного жилья Волгограда продолжает увеличиваться. В Волгограде медианная стоимость квадратного метра в этом сегменте в марте составила 96 тысяч рублей, что больше на 0,5% по сравнению с февралем. При этом количество доступных предложений выросло на 3,2%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Яндекс Недвижимость.
В то же время объем предложений в уже сданных новостройках также продолжает расти, отметили аналитики. За месяц готовых квартир в продаже от девелоперов стало больше на 15,8%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь лота в Волгограде — 49,9 кв. м.
При этом снижения цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.
В компании отметили, что значительный рост числа сделок на вторичном рынке пришелся на конец зимы. Это объяснили адаптацией покупателей к рыночным условиям: на сделки стали чаще выходить люди с наличными средствами, которые ранее находились в ожидании изменений в ипотечном кредитовании. А так как Банк РФ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, то это стало для потенциальных покупателей сигналом больше не откладывать покупку недвижимости.
Однако эксперты сомневаются, что рост активности на рынке вторичного жилья будет длительным.
Фото V102.RU (архив)
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