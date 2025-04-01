Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали главными героями новой акции от «Пятёрочки»

Общество 01.04.2025 16:27 Реклама
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01.04.2025 16:27 Реклама
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», в которой не только разыграет ценные подарки, но и поможет тем, кто нуждается в помощи. Лицами новой акции стала известная семейная пара – Лиза Арзамасова и Илья Авербух.
Акция пройдёт с 1 апреля по 19 мая и охватит 20 регионов России. Чтобы принять в ней участие, необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» или совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru. Еженедельно будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка», а также на покупку техники и гаджетов.
Каждый участник акции сможет получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. А имя обладателя главного приза – незабываемой семейной поездки с посещением Ледового шоу – будет определено в финале. Поэтому чем больше чеков, тем выше шанс на победу.
Более того, в рамках программы «Пятёрочка с заботой» 1 рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен в благотворительный фонд Х5 «Выручаем». Там эту сумму удвоят, чтобы семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли получить продуктовые сертификаты и необходимую поддержку.
– Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим – тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей ценными подарками, но и вдохновляла на добрые дела, – сообщила Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте family-5ka.ru.
Фото: ООО «Агроторг»
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