Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали главными героями новой акции от «Пятёрочки»





Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», в которой не только разыграет ценные подарки, но и поможет тем, кто нуждается в помощи. Лицами новой акции стала известная семейная пара – Лиза Арзамасова и Илья Авербух.

Акция пройдёт с 1 апреля по 19 мая и охватит 20 регионов России. Чтобы принять в ней участие, необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» или совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru . Еженедельно будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка», а также на покупку техники и гаджетов.





Каждый участник акции сможет получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. А имя обладателя главного приза – незабываемой семейной поездки с посещением Ледового шоу – будет определено в финале. Поэтому чем больше чеков, тем выше шанс на победу.

Более того, в рамках программы «Пятёрочка с заботой» 1 рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен в благотворительный фонд Х5 «Выручаем» . Там эту сумму удвоят, чтобы семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли получить продуктовые сертификаты и необходимую поддержку.

– Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим – тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей ценными подарками, но и вдохновляла на добрые дела, – сообщила Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте family-5ka.ru

Фото: ООО «Агроторг»

Реклама. ООО «Агроторг», ИНН 7825706086