Один раз живём? В Волгограде остановки по дороге к ГЭС заменят на более новые за 48 млн рублей





Власти Волгограда объявили о планах по благоустройству 21 остановочной площадки на территории Тракторозаводского и Центрального районов. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего одной рабочей недели здесь планируют установить 18 павильонов, а также оборудовать три заездных кармана.

В список на установку новых «стекляшек» попали остановки: «Автоцентр», «Школа № 12», «ул. им. Шурухина», «Школа № 3», «Площадь им. Дзержинского», «Механический институт», «ул. Михайлова», «ул. им. Кропоткина», «Парк Памяти», «Новая Спартановка», «ул. им. Грамши» по направлению движения к Волжскому, а также «ул. им. Кропоткина», «Механический институт», «Школа № 3», «ул. им. Шурухина», «Школа № 12» по направлению движения в сторону Центрального района.

На всех перечисленных площадках будут установлены современные шестиметровые навесы. Четырёхметровые павильоны власти планируют установить в Центральном районе на остановках «ул. Пархоменко» в обоих направлениях движения по ул. Хиросимы.

На остановках «Новая Спартановка» и «ул. им. Грамши» по направлению в Центральный район и на площадке «Старт» в сторону Волжского будут обустроены заездные карманы для общественного транспорта.

Редакция ИА «Высота 102» побывала на площадках, где в ближайшее время развернутся строительные работы. Как оказалось, большинство из них уже были благоустроены.





Так, на автобусной остановке «Автоцентр» совсем недавно уже был установлен современный павильон. Конечно, до шестиметровых габаритов он не дотягивает, однако вполне обеспечивает в меру своих конструктивных особенностей защиту пассажиров от атмосферных осадков.





Схожим образом ситуация обстоит и на остановке «Школа № 12», где недавно был смонтирован просторный павильон из коричневого пластика.

Такие же красуются и на остановках «Школа № 3», «Механический институт», «Парк Памяти», «Новая Спартановка», «Гостиница «Старт», «ул. им. Грамши», «ул. Кропоткина».













В обратном направлении движения та же самая ситуация. Фактически современные павильоны отсутствуют лишь на нескольких площадках, включая остановки на «ул. Пархоменко».













Куда отправятся старые-новые павильоны после завершения работ — неизвестно. Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее.

Отобрать подрядную организацию для установки навесов от непогоды, а также обустройству заездных карманов власти рассчитывают в первой декаде апреля. Работы должны быть выполнены в беспрецедентно сжатые сроки — всего за семь дней. На обновление 21 остановочной площадки из бюджета чиновники выделили 48,7 млн рублей.

Напомним, ранее муниципалитет уже производил работы по замене нового дорогостоящего остановочного павильона на ул. Краснознаменской. При этом и предыдущие и новые работы происходят на фоне игнорирования предписаний прокуратуры и даже вступивших в силу решений судов об обустройстве полноценных площадок для посадки и высадки пассажиров в других районах города. К примеру, на ул. Кирова, где волгоградцы вынуждены садиться в автобус посреди проезжей части.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»