Общество

Один раз живём? В Волгограде остановки по дороге к ГЭС заменят на более новые за 48 млн рублей

Общество 01.04.2025 14:47
0
01.04.2025 14:47


Власти Волгограда объявили о планах по благоустройству 21 остановочной площадки на территории Тракторозаводского и Центрального районов. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего одной рабочей недели здесь планируют установить 18 павильонов, а также оборудовать три заездных кармана.

В список на установку новых «стекляшек» попали остановки: «Автоцентр», «Школа № 12», «ул. им. Шурухина», «Школа № 3», «Площадь им. Дзержинского», «Механический институт», «ул. Михайлова», «ул. им. Кропоткина», «Парк Памяти», «Новая Спартановка», «ул. им. Грамши» по направлению движения к Волжскому, а также «ул. им. Кропоткина», «Механический институт», «Школа № 3», «ул. им. Шурухина», «Школа № 12» по направлению движения в сторону Центрального района.

На всех перечисленных площадках будут установлены современные шестиметровые навесы. Четырёхметровые павильоны власти планируют установить в Центральном районе на остановках «ул. Пархоменко» в обоих направлениях движения по ул. Хиросимы.

На остановках «Новая Спартановка» и «ул. им. Грамши» по направлению в Центральный район и на площадке «Старт» в сторону Волжского будут обустроены заездные карманы для общественного транспорта.

Редакция ИА «Высота 102» побывала на площадках, где в ближайшее время развернутся строительные работы. Как оказалось, большинство из них уже были благоустроены.


Так, на автобусной остановке «Автоцентр» совсем недавно уже был установлен современный павильон. Конечно, до шестиметровых габаритов он не дотягивает, однако вполне обеспечивает в меру своих конструктивных особенностей защиту пассажиров от атмосферных осадков.


Схожим образом ситуация обстоит и на остановке «Школа № 12», где недавно был смонтирован просторный павильон из коричневого пластика.

Такие же красуются и на остановках «Школа № 3», «Механический институт», «Парк Памяти», «Новая Спартановка», «Гостиница «Старт», «ул. им. Грамши», «ул. Кропоткина».




В обратном направлении движения та же самая ситуация. Фактически современные павильоны отсутствуют лишь на нескольких площадках, включая остановки на «ул. Пархоменко».




Куда отправятся старые-новые павильоны после завершения работ — неизвестно. Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее.

Отобрать подрядную организацию для установки навесов от непогоды, а также обустройству заездных карманов власти рассчитывают в первой декаде апреля. Работы должны быть выполнены в беспрецедентно сжатые сроки — всего за семь дней. На обновление 21 остановочной площадки из бюджета чиновники выделили 48,7 млн рублей.

Напомним, ранее муниципалитет уже производил работы по замене нового дорогостоящего остановочного павильона на ул. Краснознаменской. При этом и предыдущие и новые работы происходят на фоне игнорирования предписаний прокуратуры и даже вступивших в силу решений судов об обустройстве полноценных площадок для посадки и высадки пассажиров в других районах города. К примеру, на ул. Кирова, где волгоградцы вынуждены садиться в автобус посреди проезжей части.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2025 16:27 Реклама
Общество 01.04.2025 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2025 16:27
Общество 01.04.2025 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2025 15:36
Общество 01.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 14:37
Общество 01.04.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 14:05
Общество 01.04.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 13:37
Общество 01.04.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 13:33
Общество 01.04.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 12:51
Общество 01.04.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 11:31
Общество 01.04.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 11:08 Реклама
Общество 01.04.2025 11:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2025 10:46
Общество 01.04.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 10:26
Общество 01.04.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:58
Общество 01.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:53
Общество 01.04.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2025 09:41
Общество 01.04.2025 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:12
Путин поднял зарплаты губернаторам до уровня вице-премьеровСмотреть фотографии
16:42
«Пауза затянулась»: Бочаров заставил краснеть врио главы Михайловки ДьяковуСмотреть фотографии
16:27
Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали главными героями новой акции от «Пятёрочки»Смотреть фотографии
16:27
Волгоградские школьники и студенты могут пройти онлайн-отбор в ГИТИССмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом полуслепая женщина ранила ножом мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
15:36
В России коммерсантов обяжут возвращать средства за навязанные услугиСмотреть фотографии
14:47
Один раз живём? В Волгограде остановки по дороге к ГЭС заменят на более новые за 48 млн рублейСмотреть фотографии
14:37
Волгоградцев предупредили о фейковых письмах от ЦентробанкаСмотреть фотографии
14:05
Адвокат заявил о волоките в следствии по делу о смерти в Калмыкии затравленного школьникаСмотреть фотографии
13:37
Меткий бросок козинака вышел волгоградцу штрафом и запретом на посещение матчейСмотреть фотографии
13:33
Волгоградцы не могут купить билеты из-за DDoS-атаки на сервисы РЖДСмотреть фотографии
13:15
Облкомдортранс продлил запрет на проезд фур по плотине Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:12
Пуля – дура? Россиянка в шутку прострелила голову любимому мужчинеСмотреть фотографии
12:56
Волгоградские аграрии получат в апреле 1 млрд рублей поддержкиСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области подорожало «хрючево»Смотреть фотографии
12:47
На рынке вторичного жилья в Волгограде зафиксировали застойСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде менеджер перевел 5 млн рублей на «безопасный счет»Смотреть фотографии
12:16
Иностранец убил деревянной доской человека в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:31
Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Ан-2 из Волгоградской области подал сигнал бедствияСмотреть фотографии
11:08
Собственникам частных домовладений напомнили о своевременной передаче показаний приборов учета водыСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде такси вылетело с нового путепровода на Горнополянском разъездеСмотреть фотографии
10:46
На месте снесенного «МАНа» в Волгограде к концу месяца зацветут сакурыСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде пожарные потушили военный «Урал» на ул. ДовженкоСмотреть фотографии
10:27
Волжанин 20 раз ударил ножом возлюбленную после признания в изменеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Три очага инфекции, грозящей параличом, выявили на СарпинскомСмотреть фотографии
10:25
Соцвыплаты мобилизованным будут назначать без приказа командираСмотреть фотографии
10:19
Фурам с 1 апреля запретили ездить по дорогам Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Сотрудникам волгоградских колоний доплатят из бюджета по 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:53
Волгоградский мясник смог получить 439,2 кг свинины из 424,5 кг сырьяСмотреть фотографии
 