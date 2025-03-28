Экономика 28.03.2025 12:46 Реклама
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28.03.2025 12:46 Реклама
В рамках проекта «Твоя карьера» представители металлургического завода провели интерактивную встречу со старшекурсниками профильных направлений Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). В мероприятии приняли участие 25 будущих металлургов.
Участниками встречи стали студенты третьего и четвертого курсов, обучающиеся по специальностям «Машиностроение» и «Металлургия».
Для старшекурсников была организована командно-деловая игра, в ходе которой обсуждались основные производственные понятия, оборудование и символика предприятия.
Кроме того, сотрудники отдела оценки и развития персонала «Красного октября» рассказали о преимуществах работы на заводе, действующих мерах социальной поддержки, в том числе для молодых сотрудников, возможности прохождения производственной практики, а также трудоустройства на предприятие по индивидуальному графику работы и посещения занятий.
По окончании мероприятия все желающие получили возможность задать интересующие вопросы и заполнить анкету кандидата.
Металлургический завод и опорный вуз региона на протяжении многих лет сотрудничают в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. В сентябре прошлого года при поддержке «Красного октября» на базе ВолгГТУ открылась корпоративная аудитория. В современном учебном кабинете проходят занятия у студентов профильной кафедры «Машины и технология литейного производства».
Фото: «Красный октябрь»
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