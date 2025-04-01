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Пятерых волгоградцев оштрафовали за визит в суд «на бровях»

Происшествия 01.04.2025 18:53
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01.04.2025 18:53


В Волгограде привлекли к административной ответственности пятерых местных жителей, которые пришли в Дзержинский районный суд в состоянии опьянения. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчин признали виновными в нарушении правил пребывания в суде и назначили штраф в сумме 1000 рублей каждому.

Установлено, что подвергнутые административному наказанию волгоградцы пришли в суд в период с 17 февраля по 17 марта. Они привлекли внимание невнятной речью, шаткой походкой и алкогольным «ароматом».

- На замечания и указания судебных приставов по ОУПДС покинуть здание суда граждане ответили категорическим отказом, тем самым оказав неповиновение законному распоряжению уполномоченного сотрудника о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, - рассказали в районном суде.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

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