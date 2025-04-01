Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничества





Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и Интернет-мошенничества. Как сообщает V102.RU, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодаря законопроекту, теперь россияне смогут отказаться от рекламных звонков и сообщений, а также запретить оформление sim-карт без личного присутствия.

Также закон теперь обязывает банки применять антифрод-мероприятия не только для онлайн-платежей, но и в банкоматах. Запрещено использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами, что касается также операторов связи и маркетплейсов.



