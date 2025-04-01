Общество

В России составили портрет среднестатистического должника по кредитам

Общество 01.04.2025 21:40
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01.04.2025 21:40


Среднестатистическим должником по кредитам в России является мужчина в возрасте от 30 до 45 лет без жилплощади, постоянного дохода и автомобиля. Об этом заявил ТАСС 1 апреля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании Комитета Совета Федерации, передает V102.RU.

По словам Аристова, у такого гражданина есть жена и ребенок. Также среднестатистический должник не имеет загранпаспорт. 

Источниками погашения долга у таких россиян являются, как правило, денежные средства на счетах или периодический доход. 


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