В России составили портрет среднестатистического должника по кредитам





Среднестатистическим должником по кредитам в России является мужчина в возрасте от 30 до 45 лет без жилплощади, постоянного дохода и автомобиля. Об этом заявил ТАСС 1 апреля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании Комитета Совета Федерации, передает V102.RU.

По словам Аристова, у такого гражданина есть жена и ребенок. Также среднестатистический должник не имеет загранпаспорт.

Источниками погашения долга у таких россиян являются, как правило, денежные средства на счетах или периодический доход.



