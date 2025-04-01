Пуля – дура? Россиянка в шутку прострелила голову любимому мужчине





В Саратовской области перед судом готовится предстать 34-летняя женщина, которая в штуку выстрелила в голову любимому мужчину, мгновенно убив его. Трагедия, как сообщает ИА «СарИнформ», произошла минувшей осенью в лифте многоквартирного дома в Саратове.

– 5 октября женщина, находясь в состоянии опьянения возвращалась с молодым человеком домой. В лифте мужчина зачем-то передал ей заряженный травматический пистолет. Дама, будучи уверенной, что оружие разряжено, прицелилась в молодого человека и нажала на курок, – сообщает «СарИнформ».

Выстрел, который должен был стать шуточным, оказался роковым. Пуля вошла в висок мужчины и насквозь прошла через его голову. Сообщается, что пострадавший скончался мгновенно.

Жительницу Саратова будут судить по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Свою вину она признала в полном объеме.