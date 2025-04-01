Экономика

Цены на итальянскую пасту могут вырасти в волгоградских магазинах

Экономика 01.04.2025 07:57
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01.04.2025 07:57


ФАС РФ намерена разобраться в причинах повышения компанией, производящей итальянскую пасту, оптово-отпускных цен на макаронную продукцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, здесь отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о планируемом повышении цен компанией «Барилла Рус», которая производит хлебные изделия и пасту. 
ФАС запросила у производителя макарон данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года.
По результатам анализа информации о финансово-экономических показателях деятельности компании при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, заключили в ведомстве.
Компания «Барилла Рус Продакшн» изготавливает пасту на производстве, расположенном в Московской области. Эти макароны в синих коробках продаются и в волгоградских магазинах. 
Фото ФАС РФ

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