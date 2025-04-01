Цены на итальянскую пасту могут вырасти в волгоградских магазинах

Экономика 01.04.2025 07:57
0
01.04.2025 07:57
ФАС РФ намерена разобраться в причинах повышения компанией, производящей итальянскую пасту, оптово-отпускных цен на макаронную продукцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, здесь отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о планируемом повышении цен компанией «Барилла Рус», которая производит хлебные изделия и пасту.
ФАС запросила у производителя макарон данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года.
По результатам анализа информации о финансово-экономических показателях деятельности компании при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, заключили в ведомстве.
Компания «Барилла Рус Продакшн» изготавливает пасту на производстве, расположенном в Московской области. Эти макароны в синих коробках продаются и в волгоградских магазинах.
Фото ФАС РФ
ПСБ рассказал о возможностях платформы «Содружество» по финансовой безопасности31.03.2025 16:39 Реклама
Экономика 31.03.2025 16:39 Реклама
Известные шахматисты провели турнир в военном госпитале Волгограда31.03.2025 12:36
Экономика 31.03.2025 12:36
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысяч31.03.2025 11:03
Экономика 31.03.2025 11:03
Пытаются объявиться и здесь: как установить запрет на взятие кредитов и не связаться с мошенниками30.03.2025 08:50
Экономика 30.03.2025 08:50
Работодатели задолжали волгоградцам 4,8 миллиона рублей29.03.2025 21:13
Экономика 29.03.2025 21:13
Граждане СНГ могут обнулить долги через банкротство29.03.2025 10:22 Реклама
Экономика 29.03.2025 10:22 Реклама
В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорог29.03.2025 10:02
Экономика 29.03.2025 10:02
«Красный октябрь» принял участие в профориентационном мероприятии в ВолгГТУ28.03.2025 12:46 Реклама
Экономика 28.03.2025 12:46 Реклама
Россельхозбанк в Волгоградской области запустил акцию «Выгодные траты для физических лиц»28.03.2025 09:52 Реклама
Экономика 28.03.2025 09:52 Реклама
Граждане СНГ могут освободиться от долгов перед российскими банками: инструкция «Росбанкрот»27.03.2025 13:08 Реклама
Экономика 27.03.2025 13:08 Реклама
Картофель и помидоры снова подорожали в Волгоградской области27.03.2025 08:32
Экономика 27.03.2025 08:32
В Волгограде нашли способ продавать новостройки без льготной ипотеки27.03.2025 07:51
Экономика 27.03.2025 07:51
Цены на бензин притормозили в Волгоградской области26.03.2025 21:43
Экономика 26.03.2025 21:43
Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Волгоградской области26.03.2025 17:27 Реклама
Экономика 26.03.2025 17:27 Реклама
Вложений на триллион: высокотехнологичные проекты поддержат льготами в Волгоградской области26.03.2025 10:32
Экономика 26.03.2025 10:32