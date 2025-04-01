В Волгоградской области подорожало «хрючево»

Общество 01.04.2025 12:51
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01.04.2025 12:51
Bankiros.ru решил отметить Первое апреля шуточным индексом и посчитать, сколько стоит приготовить «хрючево» в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс, для анализа нейросеть попросили написать тот самый рецепт, который хорошо бы попал в ассоциации граждан с этим словом, а цены взяли из отчета Росстата за февраль 2025 и 2024 годов.
«Хрючевом» называют еду, которая может казаться неаппетитной или безвкусной, которую готовят из беспорядочной смеси продуктов. У нейросетей спросили, как приготовить «хрючево», и вот какой рецепт был предложен – «бункерная» каша с тушенкой и горохом. То есть блюдо, которое большинство россиян смогут описать емким словом «хрючево».
Для приготовления этой еды понадобится банка тушенки (400 граммов); стакан перловки (200 граммов); полстакана сухого гороха (100 граммов); луковица (100 граммов); две столовые ложки растительного масла (30 миллилитров); соль и перец по вкусу.
«Хрючево» оказалось недешевым блюдом, стоимость продуктов составляет почти 300 рублей. В этом году на его приготовление надо в среднем потратить 290 рублей, год назад было 270 рублей.
В Волгоградской области, согласно шуточному индексу, приготовить «хрючево» будет стоить дешевле, чем в других регионах ЮФО. На это понадобится всего 228 рублей, тогда как в прошлом году было 202 рубля. Аналитики где-то нашли в регионе тушенку всего за 203 рубля, еще 25 рублей должно уйти на крупу, лук и масло.
Но приятного аппетита перед такой трапезой почему-то желать не хочется…
Фото сгенерировано ИИ
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