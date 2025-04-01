Ан-2 из Волгоградской области подал сигнал бедствия

Самолет Ан-2 из Волгоградской области, выполняющий аэрофотосъемку, сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

- В 10.05 в формуляре сопровождения ВС появился код Бедствия 7700. На запрос диспетчера КВС сообщил Борт порядок, ответчиком не оборудован. В 10.15 код Бедствия пропал. информация доведена согласно установленной схеме оповещения, - говорится в сообщении.

Отметим, что код 7700 – это аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Пилоты могут ввести этот код в транспондер самостоятельно или по инструкции диспетчера. В результате наземный контроль узнаёт, что у воздушного судна серьёзная проблема и нужна помощь.

По данным авторов канала, Ан-2, совершавший 31 марта аэрофотосъемку в Средней Ахтубе, принадлежит ГАУ ДО ВО «Спортивная школа "Юный ястреб" имени Героя Советского Союза А.М. Числова».

Фото из архива V102.RU