Экономика

Известные шахматисты провели турнир в военном госпитале Волгограда

Экономика 31.03.2025 12:36
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31.03.2025 12:36


Волгоград с однодневным визитом посетили известные шахматисты Кирсан Илюмжинов и Сергей Карякин, а также Герой Российской Федерации, ветеран ФСБ России Вячеслав Бочаров, Герой Советского Союза, ветеран авиации, член Ассоциации ветеранов группы "А" ФСБ России Владимир Бадоевич Гасоян, советник председателя совета патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Михаил Рубцов, Герой Российской Федерации, гвардии полковник Альберт Чириков Альберт Алексеевич, советник председателя Российского союза ветеранов, ветеран органов госбезопасности Владимир Оськин Владимир.

Как сообщает ИА «Высота 102» визит известных российских деятелей начался в городе-герое с посещения Мамаева кургана. Здесь, на Главной высоте России, состоялось открытие шахматного турнира, в котором принимали участие военнослужащие, которые проходят реабилитацию в одном из волгоградских госпиталей. 

По итогам турнира, прошедшего 29 марта в Волгограде, участники провели встречу с руководством фонда «Защитники Отечества». Основной темой обсуждения стала поддержка ветеранов и военнослужащих.

– Наша главная задача - охватить как можно больше военных госпиталей во всех федеральных округах, поддержать и помочь. Турнир прошёл на высоком уровне, для нас самое главное это общение с ребятами которые проходят лечение и реабилитацию, – подчеркнул Михаил Рубцов. – С момента начала специальной военной операции мы с командой оказываем поддержку военнослужащим - участникам СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях во многих регионах нашей страны.

Отметим, что приветственный адрес участникам турнира под названием «Шахматы объединяют всех!» направила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. 

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