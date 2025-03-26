Экономика

Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Волгоградской области

Экономика 26.03.2025 17:27 Реклама
0
26.03.2025 17:27 Реклама


РСХБ обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.  
В нашем регионе размер кредита варьируется в диапазоне от 3 до 6 млн рублей. 
Россельхозбанк является активным участником рынка ипотечного кредитования, за 2024 год Волгоградский филиал выдал 1 млрд 684 млн ипотечных кредитов. 
– Согласно статистическим данным приобретение жилья остается наиболее предпочтительным вариантом вложения денежных средств. «Семейная ипотека» дает возможность  приобрести квадратные метры в новостройках Волгограда и пригорода, – отметила заместитель директора филиала Ольга Бритвина. 
Государственная программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.  
Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда). 
Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА. Полные условия программы смотрите на портале Своё Жильё или Своё Село.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
Фото: РСХб
Реклама. Волгоградский региональный филиал РСХб АО, ИНН 7725114488, erid: F7NfYUJCUneRHUrkvgwd

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.03.2025 10:32
Экономика 26.03.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2025 20:01
Экономика 25.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2025 11:56
Экономика 24.03.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 18:51
Экономика 22.03.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2025 13:21
Экономика 22.03.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 16:10 Реклама
Экономика 21.03.2025 16:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2025 14:06
Экономика 21.03.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 11:54
Экономика 21.03.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2025 08:19
Экономика 21.03.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.03.2025 14:27
Экономика 20.03.2025 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2025 12:10
Экономика 20.03.2025 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2025 08:27
Экономика 20.03.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.03.2025 06:32
Экономика 20.03.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.03.2025 10:00
Экономика 19.03.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2025 17:27
Экономика 18.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
В жутком детском городке в Волгограде рухнула бетонная плитаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Три гандболистки «Динамо-Синары» сыграют за сборную России на турнире в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде за 10,1 млн рублей избавят Дзержинский район от деревьевСмотреть фотографии
18:00
Новое оборудование поступило в приют для бездомных собак МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде поймали ассенизатора-нелегала, сливавшего отходы в канализациюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Зюганов вновь призвал переименовать Волгоград в СталинградСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде идет погрузка техники в «Воинский эшелон»Смотреть фотографии
16:29
В Дзержинском районе Волгограда убрали с путей сломавшийся вагонСмотреть фотографии
16:06
Город-герой Волгоград вошел в топ популярных направлений на майские праздникиСмотреть фотографии
15:49
В Дзержинском районе Волгограда нарушено движение трамваевСмотреть фотографии
15:41
Ацетон и нефтепродукты вновь обнаружили в канализации на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:34
Браконьер заплатит 202 тысячи рублей за убитую собакой косулюСмотреть фотографии
15:16
«Красный октябрь» получил еще два «серебра» в футбольных турнирахСмотреть фотографии
14:57
Столкнулись и снесли знак: роковой поворот внедорожника в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Под Волгоградом пятилетний срок грозит лихачу на Mercedes, погубившему человекаСмотреть фотографии
13:55
Огненным шоу проводят март в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Детсад под Волгоградом выплатит 150 тысяч рублей за сломанный палец ребенкаСмотреть фотографии
12:40
Суд обязал волгоградца заплатить за незаконную вырубку 25 черных тополейСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области изготовили 790 кг сомнительного молокаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградца осудят за сварку в автомастерской с ущербом в 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
10:32
Вложений на триллион: высокотехнологичные проекты поддержат льготами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Карьерный рост и уникальный опыт: «Волгоградоблэлектро» представило стенд на ярмарке вакансий ВолГАУСмотреть фотографии
10:04
Волгоградца арестовали на сутки за отказ выключить музыку в 4 утраСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области на пепелище нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде осудят терапевта за липовые больничныеСмотреть фотографии
09:03
Под Волгоградом похоронят погибшего под Курахово 23-летнего Максима ГончароваСмотреть фотографии
08:37
Череда дождей и туманов ждет жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде ночью потушили пожар в камышахСмотреть фотографии
07:34
Власти Волжского откроют мусорный лимит на 11,3 млн рублейСмотреть фотографии
 