



РСХБ обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.

В нашем регионе размер кредита варьируется в диапазоне от 3 до 6 млн рублей.

Россельхозбанк является активным участником рынка ипотечного кредитования, за 2024 год Волгоградский филиал выдал 1 млрд 684 млн ипотечных кредитов.

– Согласно статистическим данным приобретение жилья остается наиболее предпочтительным вариантом вложения денежных средств. «Семейная ипотека» дает возможность приобрести квадратные метры в новостройках Волгограда и пригорода, – отметила заместитель директора филиала Ольга Бритвина.

Государственная программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда).

Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).

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Фото: РСХб

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